Максимальный "базовый набор", который был у россиян, они уже попытались применить, – Резников

Уже более 500 дней идет попытка россиян "взять Киев за три дня". Алексей Резников заметил, что враг уже применил свой максимальный "базовый набор" в войне против Украины.

Этот тезис он озвучил в интервью в эфире канала "Мы – Украина". Министр обороны Украины именно отвечал на вопрос, можно ли считать, что Россия уже использовала все свои козыри, кроме ядерного вооружения, передает 24 Канал.

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"Базовый набор" враг попытался применить

Вы знаете, мне кажется, что, по крайней мере, "базовый набор", который вообще у них был, максимальный, они уже попытались применить. Сейчас, давайте, чтобы не было заблуждения, что у них там на складах стало значительно меньше (вооружение – 24 Канал). Это мы не обсуждаем. Мы не говорим о количестве. Мы говорим о качестве,

– подчеркнул Резников.

По его словам, российские захватчики уже использовали все средства конвенционной полномасштабной войны. Речь и о флоте, и об авиации, и о сухопутных компонентах.

Кроме того, оккупанты наносили массированных ракетных ударов по гражданскому населению. Пытались уничтожить критическую инфраструктуру. Враг стремился оставить людей без света, воды, тепла и энергии. Но всего этого добиться Кремля не удалось.

Украинцев поработить не удастся

Алексей Резников заметил, что ему очень нравится, как украинцы с юмором подходят ко всему. Он вспомнил рождественский ролик, гулявший по сети.

В нем, говорит министр, старшая женщина при свечах или фонарике готовит рождественскую кутью. Между тем ее муж, используя дрель на аккумуляторах вместо миксера, помогает ей возиться на кухне. А сопровождается это видео словами: "Без света, без тепла, но главное – без вас м***али".

Вот, мне кажется, квинтэссенция отношения украинцев к любой попытке россиян нас поработить. И это не удалось и не удастся,

– подчеркнул Резников.

В том же интервью министр обороны напомнил, что украинцы за год полномасштабного вторжения наблюдали так называемые "жесты доброй воли". Их оккупанты осуществляли и на острове Змеиный, и в Киевской, и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской, и в Херсонской областях. Он также выразил надежду, что скоро мы увидим эти "жесты" еще и на Востоке и Юге нашего государства.