Противник стягивает силы с тихоокеанского флота и западного военного округа, – Генштаб
28 марта 2022 , 02:34Читати новину українською
Безумные потери российских оккупантов заставляют их стягивать дополнительные силы. Впрочем, вовлекать в нападение на Украину враг собирается не всех.
Российские оккупанты не собираются останавливать нападение на Украину. Враг привлекает дополнительные силы. Правда, найти их не так-то легко.
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Дополнительные силы
Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг перемещает дополнительные силы из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. Вместе с тем сообщается, что перевозки резервов из глубины России стали меньше.
Зеленский обратился к тем, кто пытается сотрудничать с оккупантами