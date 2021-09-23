Противник вакцинации: президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка

Противника вакцинации Жаира Болсонару не пустили в один из ресторанов Нью-Йорка. Причина в том, что у президента нет прививки.

Сейчас прививки являются обязательным условием для того, что попасть в ресторан, театр, кинотеатр или спортзал города. Именно поэтому президент ел на улице.

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Жаира Болсонару не впустили в ресторан Нью-Йорка

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН, был вынужден есть на улице – его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса,

– говорится в сообщении.

Однако управляющий ресторана Франсиску Каппа рассказал, что Болсонару находился снаружи, поскольку там разрешается быть невакцинированным. Он заверил, что заведение сделало все, чтобы президент смог поесть.

Президент вместе с министром туризма Жилсоном Машадо Нето, министром здравоохранения Марсело Кейрогой, президентом Федерального банка Caixa Economica Педро Гимарайншем, генералом Луисом Эдуардо Рамосом и другими политиками ел пиццу.

Жилсон Машадо Нето опубликовал в инстаграме фото обеда.



Президент и другие политики обедали на улице / Фото из инстаграмп Жилсона Машадо Нето

Перед отъездом в США президент заявил, что у него есть иммунитет – он сформировался из-за того, что Болсонару в 2020 году уже болел коронавирусом.

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