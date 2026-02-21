Есть инициативы против баллистики: Федоров призвал Европу к сотрудничеству
- Украина призывает европейские страны к сотрудничеству в производстве средств противодействия баллистическим ракетам для усиления технологического сотрудничества.
- Особое внимание уделили программе PURL для поставки ракет PAC-3, а также обсудили экономическое давление на Россию вместе с ЕС.
Во время встречи с оборонными ведомствами Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании Украина подчеркнула необходимость наращивания производства систем противоракетной обороны. Украина предлагает европейским партнерам активизировать совместную разработку и производство средств противодействия баллистическим ракетам.
Об этом шла речь во время видеоконференции министров обороны стран группы E5. Детали обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.
Над чем Федоров предлагает Европе сотрудничать?
Украина призывает европейские страны усилить технологическое сотрудничество для создания и масштабирования производства средств противодействия баллистическим ракетам.
Представители украинской стороны отметили, что европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере противоракетной обороны, ведь нынешние объемы остаются недостаточными. В то же время Украина уже работает над собственными разработками и рассчитывает на углубление кооперации с партнерами.
Особое внимание при обсуждении уделили программе PURL, которая обеспечивает стабильные поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Украинская сторона поблагодарила партнеров за оперативность в выполнении предыдущих договоренностей и подчеркнула важность быстрой реализации совместных решений.
Также речь шла об экономическом давлении на государство-агрессора, в частности меры против российского "теневого флота", которые Украина готовит вместе с Европейским Союзом. Федоров подчеркнул необходимость эффективного использования европейских кредитных ресурсов для достижения главной цели – завершения войны и укрепления безопасности Украины.
Что известно о последней военной помощи Украине?
По итогам Мюнхенской конференции Зеленский сообщил о договоренности о новых пакетах поддержки для Украины, в частности ракет для ПВО против баллистики. Украина также планирует встречи для обсуждения новых энергетических пакетов.
На встрече "Рамштайн" страны-союзники взяли на себя обязательства по поставок Украине оружия в 2026 году на 38 миллиардов долларов. Кроме того, объявили о новом пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов.
Великобритания выделила более 500 миллионов фунтов стерлингов на усиление защиты Украины, в частности поставки дополнительных ракет и систем ПВО. Украина получит 1000 легких многоцелевых ракет, 1200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов через Консорциум противовоздушной обороны.