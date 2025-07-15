Для защиты всех городов от "Шахедов": экс-офицер ПС сказал, что может заработать в Украине

Россия наращивает собственные мощности для усиления дроновых атак по территории Украины. Для эффективного противодействия необходимо совершенствовать методы защиты, средства перехвата и выявления вражеских целей.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что все желающие могут присоединиться к добровольческому формированию территориальной общины для противодействия атакам вражеских дронов. Однако перед этим каждый человек должен пройти необходимую подготовку.

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Как эффективно противодействовать дронам?

Анатолий Храпчинский отметил, что необходимо поднимать вопрос о подготовке пилотов беспилотников.

Главная идея увеличения количества средств перехвата заключается в том, чтобы стало легче оттянуть зону ударов за город для того, чтобы "Шахеды" не падали на голову или не влетали в здания,

– сказал он.

Чтобы противодействие вражеским дронам продолжалось за городом необходимо увеличить возможности детекции именно там. Кроме того, по словам эксперта по авиации, необходимо секторно распределить средства поражения, которые должны противодействовать вражеским беспилотникам.

Мы должны сформировать распределенный перехват с эшелонированной системой детекции. Кстати, пассивная радиолокация – один из инструментов, который был бы самым эффективным для того, чтобы выявлять любые воздушные цели. Для этого можно использовать башни мобильной связи,

– объяснил он.

Анатолий Храпчинский подытожил, если предложить правильные идеи решения, то можно получить качественные западные инвестиции, чтобы сформировать новые принципы защиты украинских городов.

Отметим, украинская разведка обнаружила, что обновленный иранский дрон Shahed-136, или "Герань-2", имеет усовершенствованную электронику, включая элементы искусственного интеллекта. В сбитом на Сумщине беспилотнике нашли мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, инфракрасную камеру, новую спутниковую систему навигации и модуль видеопередачи. В ГУР считают, что это результат технологического сотрудничества Ирана с Россией, которое может нести угрозу и за пределами Украины.