Решение о том, что Украина сможет использовать дальнобойные ракеты означает, что любое дальнейшее сотрудничество России с КНДР получит достойный ответ. Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Россия и Северная Корея получат ответ

Госсекретарь США Энтони Блинкер вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок сообщили о том, что снимают с Украины ограничения по использованию любых дальнобойных ракет. Если Россия и Северная Корея будут наращивать поставки вооружения, которое будет использоваться в Украине, то получат мощный ответ.

Вероятно, решение о снятии ограничений состоялось на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в России. Мир понимает, что есть реальная угроза, которой нужно противостоять.

"Нас возмущает почему так долго. Но наконец этот вопрос снят и никто не будет говорить, что нельзя летать 300 – 400 километров ATACMS, бить по территории России. Мы должны себя защитить и поэтому можем уничтожать военные объекты на территории врага" – сказал Клочок.

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КНДР подыграет России

Запад прекрасно понимает, что происходит, и осознает все эти процессы, но многое происходят за кулисами. А наше желание быстрого решения проблемы конечно с этим не коррелируется, поэтому очень часто мы реагируем эмоционально. Безусловно, Украина еще имеет ряд потребностей, но что касается военной техники, наше государство уже получило много.

"Не все будет так, как хочет зло. Любое зло, которое сейчас олицетворяет Россия, которой подыграет Северная Корея, получит достойный отпор", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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