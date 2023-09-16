Ким Чен Ын прекрасно понимает ситуацию, в которой находится Путин и ясно осознает, что ему от него нужно. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, добавив, что для лидера Северной Кореи такие встречи – еще одна возможность показать населению страны свой "особый статус".
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Встреча с Путиным – это тоже большой подарок для Ким Чен Ына, ведь в мире с ним практически никто не общается. Теперь же северные корейцы видят, как их лидеру всячески угождает другой диктатор.
Смогут ли договориться диктаторы
Путин пытается говорить о том, что они между собой не договорились. Причиной этого может быть страх перед санкциями.
Ким Чен Ын очевидно требует, чтобы за эти снаряды, стволы и танки времен Корейской войны, им дали определенные технологии, возможно, по самолетам,
– сказал политолог.
Однако в отношениях между КНДР и Россией присутствует также Китай.
"Си Цзиньпин не очень хотел бы, чтобы его протеже Ким Чен Ын с помощью Путина выскочил "из гнезда", в котором его держит Китай", – подчеркнул Дымов.
Политолог предположил, договорятся ли лидеры России и КНДР: смотрите видео
Важным вопросом в договоренностях между КНДР и Россией является логистика, ведь снабжать оружие только железной дорогой будет долго, дорого и неудобно. А для того чтобы налаживать транзит через Китай нужно опять же договариваться с Си Цзиньпином.
Я думаю, возможно, они договорятся на уровне снарядов и стволов для артиллерии, а получат зерно и нефть. Возможно, на таком уровне они и сойдутся, но это точно не то, что хотел бы Путин,
– подытожил Дымов.
Встреча Путина и Ким Чен Ына: что известно
- Глава КНДР приехал в Россию 12 сентября. На следующий день он встретился с Путиным на космодроме "Восточный". Российский диктатор заверил, что Северная Корея проявляет большой интерес к ракетной технике и пробует развивать космос.
- Российские пропагандисты сообщали, что 15 сентября Ким Чен Ын посетил завод по производству истребителей. Там ему показали инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Юрия Гагарина и производственный центр завода имени Яковлева. После этого российский министр промышленности Денис Мантуров заявил, что якобы Кремль видит возможности для кооперации с КНДР в разных отраслях, в том числе в авиастроении.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у России есть дефицит определенных видов оружия, и Северная Корея готова их предоставить. Так страна-агрессор получит ряд инструментов для продолжения войны.