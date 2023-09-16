Кім Чен Ин прекрасно розуміє ситуацію, в якій перебуває Путін й чітко усвідомлює, що йому від нього потрібно. Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, додавши, що для лідера Північної Кореї такі зустрічі – ще одна можливість показати населенню країни свій "особливий статус".

Дивіться також Кім Чен Ин міг піти на співпрацю з Росією лише з дозволу Китаю: для чого це Сі Цзіньпіну

Зустріч з Путіним – це також великий подарунок для Кім Чен Ина, адже у світі з ним практично ніхто не спілкується. Тепер же північні корейці бачать, як їхньому лідеру всіляко догоджає інший диктатор.

Чи зможуть домовитись диктатори

Путін намагається говорити про те, що вони нібито між собою не домовились. Причиною цього може бути страх перед санкціями.

Кім Чен Ин очевидно вимагає, щоб за ці снаряди, стволи й танки часів Корейської війни, їм дали певні технології, можливо, щодо літаків,

– сказав політолог.

Проте у відносинах між КНДР і Росією присутній також Китай.

"Сі Цзіньпін не дуже хотів би, щоб його протеже Кім Чен Ин за допомогою Путіна вискочив "з гнізда", в якому його тримає Китай", – підкреслив Димов.

Політолог припустив, чи домовляться лідери Росії та КНДР: дивіться відео

Важливим питанням у домовленостях між КНДР і Росією є логістика, адже постачати зброю лише залізницею буде довго, дорого й незручно. А для того, щоб налагоджувати транзит через Китай потрібно знову ж таки домовлятися з Сі Цзіньпінем.

Я думаю, можливо, вони домовляться на рівні снарядів і стволів для артилерії, а натомість отримають зерно і нафту. Можливо, на такому рівні вони й зійдуться, але це точно не те, що хотів би Путін,

– підсумував Димов.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: що відомо