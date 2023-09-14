Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что у России есть дефицит определенных видов оружия, и Северная Корея готова предоставить его.

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Встреча "глобальных игроков"

Россия сегодня ищет возможность в любом месте компенсировать недостаточность производственных потенциалов своего ВПК. И помогая стране-агрессоре с оружием, Ким Чен Ын решает две задачи:

получить продукты, поскольку Северная Корея настолько "эффективно" работает, что что-либо меняет исключительно на продовольственные товары. И они получат дополнительные зерновые возможности , дополнительные продукты из России;

, дополнительные продукты из России; показать, что глава Северной Кореи – глобальный игрок. Мол, он сидит рядом с Путиным, с другим "глобальным игроком", и они решают судьбы мира.

"Россия же получит ряд инструментов для продолжения ведения войны, для компенсации своих ресурсных дефицитов. В первую очередь – снаряды, мины и снаряды для РСЗО", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Не думали, что будут иметь дефицит снарядов

И хотя Северная Корея, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, уже полтора месяца поставляет оружие России, а также Иран предоставляет ей дроны, снаряды и т.д., в мире есть не так много стран, готовых напрямую вооружать страну-агрессора.

Есть другие страны, которые позволяют России получать дефицитную валюту для того, чтобы закупать что-то в рамках параллельного импорта, позволяют обходить санкции и т.д. А еще есть "белый" бизнес – с юрисдикцией любых стран, в том числе европейских, до сих пор работающих на территории России, и предоставляющих возможность ей получать налоговые доходы. И за счет этих доходов уже что-то закупать,

– подчеркнул Подоляк.

Реакция Украины на сотрудничество двух диктаторов очевидна: нам необходимо все равно продвигаться по линии фронта, независимо от того, договорилась Россия с кем-то или нет.

Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, Россия вынуждена просить оружие у Северной Кореи из-за того, что имеет огромную проблему. Ведь когда россияне заходили на территорию Украины в феврале 2022 года, то даже не представляли, что будут иметь дефицит снарядов 152 и 122 миллиметров до классических советских орудий.

Они полагали, что им хватит полностью засыпать всю Украину этими снарядами. Но сегодня мы видим, что есть определенный дефицит, в том числе и крылатых ракет,

– отметил советник главы ОПУ.

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Северной Корее идут на уступки

В то же время, реакция глобального сообщества на поставки Северной Кореи оружия России довольно сдержанна.

А что они могут, кроме как публично сказать, что осуждают? Нет никаких инструментов влияния, потому что 20-летние санкции против Ирана привели к тому, что он имеет большое производство ракет определенной дальности, дронов разных модификаций и т.д.

– объяснил Подоляк.

Северной Корее, по его мнению, также все идут на уступки, мол, это плохой режим, но давайте все же дадим им немного зерна, риса, чтобы они не проводили тренировки ядерных ракет или хотя бы носителей ядерных боеголовок.

Михаил Подоляк отметил, что существенных реакций от мирового сообщества и даже на площадке ООН на поставку северокорейского оружия России, не следует ожидать.

Обратите внимание! Кирилл Буданов подчеркнул, что Северная Корея уже полтора месяца дает России оружие. Пхеньян передает Москве снаряды калибра 122 и 152 миллиметров для орудий советского образца, ракеты для РСЗО "Град" и несколько танковых снарядов.

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