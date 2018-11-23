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      Противодействие "Северному потоку-2": Украина и Словакия заявили об объединении усилий

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      Противодействие "Северному потоку-2": Украина и Словакия заявили об объединении усилий

      Президент Словакии Андрей Киска осудил проект газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом. Украина и Словакия объединят усилия по недопущению его строительства.

      Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишет "Европейская правда".

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      Лидер Словакии отмечает, что в политическом аспекте проекта нет сомнений.

      Словакия всегда отмечала, что это – политический, а не экономический проект. Если кто-то постоянно повторяет, что это бизнес-проект, то можете быть уверены: это политический проект,
      – сказал Киска.

      Со своей стороны, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Словакия будут координировать усилия по недопущению его строительства.

      "Мы провели переговоры по координации наших усилий по недопущению строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2". И констатируем, что мы имеем абсолютно общую позицию по этому проекту, и в дальнейшем мы имеем твердые намерения координировать свои действия", – подчеркнул глава государства.

      Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. Зато у Путина такие высказывания Моравецкого назвали "неудачной инсинуацией".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Европа Словакия
      Источник: 24 Канал
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