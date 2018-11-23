Протидія "Північному потоку-2": Україна та Словаччина заявили про об’єднання зусиль

Президент Словаччини Андрей Кіска засудив проект газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом. Україна та Словаччина об’єднають зусилля щодо недопущення його будівництва.

Про це він заявив на прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві, пише "Європейська правда".

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Лідер Словаччини наголошує, що у політичному аспекті проекту немає сусмнівів.

Словаччина завжди наголошувала, це політичний, а не економічний проект. Якщо хтось постійно повторює, що це бізнес-проект, то можете бути переконані: це політичний проект,

– сказав Кіска.

Зі свого боку, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна та Словаччина координуватимуть зусилля щодо недопущення його будівництва.

"Ми провели переговори щодо координації наших зусиль щодо недопущення будівництва абсолютно політично вмотивованого російського проекту "Північний потік-2". І констатуємо, що ми маємо абсолютно спільну позицію щодо цього проекту, і в подальшому ми маємо тверді наміри координувати свої ді", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.