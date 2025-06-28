Черкасская ОВА призвала жителей иметь в "тревожном чемодане" противогазы

Жителям Черкасской области рекомендовали приобрести средства индивидуальной защиты от химических веществ. На территории области есть несколько химически опасных объектов.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Черкасской ОВА Антон Царюк, передает 24 Канал. В случае чрезвычайной ситуации местные жители обязательно получат оповещение.

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Зачем иметь противогазы

Кроме "тревожного чемоданчика" и аптечки чиновник призвал иметь средства индивидуальной защиты от химических веществ. Дело в том, что на территории Черкасской области есть несколько химически опасных объектов.

На большинстве из них провели специальные учения и разработали алгоритмы действий оперативного реагирования. Однако чрезвычайная ситуация может произойти не только в случае техногенной аварии, но и из-за российских атак.

В рамках готовности к худшему – это абсолютно необходимое средство на сегодня,

– говорит Царюк.

В случае опасности местных жителей обязательно проинформируют через:

объявления тревоги;

средства массовой информации и радиостанции;

приложение "Воздушная тревога", где также будет текстовое сообщение с советами по алгоритму действий.

Напомним, россияне применяют химическое оружие на фронте, пренебрегая международными правилами. В частности, на Северском направлении, что затрудняет оборонительные действия украинских сил.