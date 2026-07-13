Сможем получать больше оружия, – эксперт по безопасности о работе антибаллистической коалиции

США заявили о готовности предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot Украине и европейским странам. В то же время Киев продолжает работать над собственной противоракетной программой Freyja. Все это открывает широкие перспективы для Украины в плане получения скорейшей защиты от российских атак.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил в беседе с 24 Каналом, что, несмотря на то, что Украина сможет производить по американской лицензии ракеты для Patriot, ей нужно сосредоточиться на более важных вопросах. Отметим, что Украина и 9 европейских стран объявили о начале создания Антибаллистической коалиции.

Сотрудничество в области противоракетной обороны между США и Европой выгодно для Украины

"Если Европа действительно сможет производить ракеты-перехватчики PAC-3 для собственных нужд, тогда мы сможем получать больше оружия, в частности этих ракет-перехватчиков, со складов в Соединенных Штатах Америки", – подчеркнул Жовтенко.

Этот процесс интеграции является взаимным, так же как и процесс удовлетворения оборонных потребностей между европейскими союзниками и США в рамках НАТО. Вашингтон, по его словам, предоставляя Украине и европейским государствам лицензии на производство американского оружия, не только разгружает собственный ВПК, но и увеличивает совокупное производство тех или иных видов американского вооружения.

Например, если американское оружие, произведенное в Европе, понадобится США, то вполне возможны обратные поставки. То есть, если Европа накопит на своих складах больше американского оружия, которое в определенный момент понадобится Соединенным Штатам, то европейские страны, как отметил эксперт по безопасности, будут готовы им поделиться.

Сейчас же ситуация обратная. У европейцев в настоящее время есть очень весомый аргумент в общении с американскими союзниками. Они могут говорить, что в среднесрочной перспективе смогут производить американское оружие и для себя, и потенциально для США. Но сейчас сложилась такая ситуация, что это оружие больше нужно в Европе, и она пока не может его произвести,

– пояснил Тарас Жовтенко.

Поэтому со стороны США будет логично нарастить поставки критически необходимых вооружений американского производства для нужд Европы. А затем, по его словам, европейские государства все это компенсируют за счет собственных производственных мощностей.

Сегодня очень многие европейские страны перестраивают свою экономику на военные рельсы. Совокупный европейский ВПК только набирает обороты, в то время как ВПК Соединенных Штатов, в частности с учетом ситуации вокруг Ирана, достиг, по мнению эксперта по безопасности, по крайней мере на данный момент, определенного пика своих возможностей.

"Американцы могут сделать следующий шаг, но им для этого нужно время. Однако им потребуется больше времени, чем европейцам. Особенно если Европа объединит собственные ресурсы и задействует украинский потенциал", – подчеркнул он.

Эксперт по безопасности объяснил перспективы антибаллистической коалиции: смотрите видео

Жовтенко добавил, что эта ситуация упрощает дальнейшие переговоры с американцами не только со стороны европейских стран, но и Украины. Поэтому на сегодняшний день приоритет Киева – это получение необходимого количества средств борьбы с баллистическими ракетами уже сейчас. И Украина, учитывая возможности как европейских партнеров, так и США, пытается решать и эти вопросы.

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 8 июля в Анкаре заявил, что США предоставят Украине право разрабатывать ракеты для Patriot. Также американский президент сказал, что и США нуждаются в комплексах Patriot и ракетах к ним. Однако "нечто мы можем предоставить". Он выразил уверенность, что Украина будет быстро производить ракеты для ЗРК Patriot.

Также сегодня, 13 июля, во время заседания Антибаллистической коалиции Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с Европой может создать систему защиты от баллистических ракет Freyja и ракеты-перехватчики для нее. Он отметил, что Украина разрабатывает антибаллистическую ракету, а другие страны должны обеспечить систему радарами, датчиками, системами управления и другими необходимыми компонентами.