Противостояние "братских народов": как давно Украина отбивается от России

Россияне нас называют братьями. Младшими, конечно. И эти фантомные родственные связи подкрепляют тем, что мы вроде бы всегда выступали общим фронтом против "загнивающего" Запада. Но история доказывает совершенно обратное.

Никакие мы не братья и между собой воевали гораздо чаще, чем с другими соседями. О сражениях и войнах между украинцами и россиянами, а также развеянных мифах о братстве – читайте далее.

К теме Очередная нашлая манипуляция: почему Россия пыталась "окрестьянить" украинцев

Доктор исторических наук Виктор Брехуненко заверил, что в Украине именно с Московией было больше войн.

По моим подсчетам, современная война – это 17 или 18 война с Московией,

– добавил историк.

Княжеский период

Начать стоит еще с княжеского периода, во время междоусобиц между Рюриковичами. Некий Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский организовал нападение на Киев в 1169 году.

Летописец ярко описывает, как союзники Боголюбского резали киевлян и жгли церкви. Все это – чтобы их князек мог доказать свою легитимность на Владимиро-Суздальском престоле.

Андрей Боголюбский хотел добиться самодостаточности того княжества, свергнуть Киев и сделать государственным центром собственно Владимир-на-Клязьме. Он применял для этого и военные средства, и идеологические. Он пытался сделать во Владимире Киев. Он свою резиденцию построил на том же расстоянии, как и Вышгород от Киева. Отсюда и Вышгородская икона, которая перекочевала туда. Все делалось для того, чтобы представить Владимир вторым Киевом. Виктор Брехуненко Доктор исторических наук

С тех пор начинаются противостояния между русинами-украинцами и будущими московитами. Собственно Московского княжества тогда еще даже не существовало.

Когда появилась Москва

"Географическое название "Москва" впервые упоминается в 1147 году, как центр небольшого удела среди болот и лесов, который спрятался от монголов. Он пережил этот сложный период монголо-татарского нашествия и на этой основе начал расти", – пояснил историк Иван Сварник.

Сам Боголюбский не додумался претендовать на Русь. Это придумали его преемники аж в 15 веке. И если им уже захотелось стать наследниками Руси, то пришлось начинать войны против нас, которые регулярно вспыхивают по сей день.

"Конец XV и начало XVI века – это эпоха, когда Московия впервые представила целостную концепцию, которая обосновывала их якобы исторические права на владение всеми землями бывшего средневекового украинского государства Руси", – отметил Брехуненко.

Ссылались они на то, что у них правит династ Рюрикович, поэтому якобы претендуют на территорию Рюриково дома. Однако наполнить реальным содержанием свои претензии они могли, только начав войны с Великим княжеством Литовским, к которому принадлежала большая часть украинских земель.

Каким было Великое княжество Литовское

Жители Руси с распадом своей империи, как вы понимаете, никуда отсюда не исчезли. Они вошли в новое государство – Великое княжество Литовское, которое даже называлось княжеством Литовским, Русским и Жемайтийским.

Великое Литовское княжество, как оно формально называлось, с идеологической точки зрения было более русским государством, чем литовским.

Литвины находились на более низкой стадии культурного развития на тот момент, пусть не обижаются. Русь была христианской страной, родственной с европейскими государствами, прежде всего с Византией. Русь была значительно более письменным государством. В то же время Литва, как молодое государство, обладала большими человеческими и военными ресурсами. Иван Сварник Историк

Воспринимали ли тогда украинцы россиян, как братьев

Воспринимала ли украинская элита в то время московитов, как братьев? Да никогда в жизни.

Есть целая серия тех войн, в которых украинская элита выступала на стороне Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой. И она считала эти войны против себя. Вот война с Московией – это война против противника, а не против какого-то там союзника,

– отметил Брехуненко.

Битва под Оршей

В тот период истории самым большим военным противостоянием между украинцами и московитами стала битва под Оршей. Это произошло в 1514 году.



Битва под Оршей / Картина Ганса Крелля

Москве приспичило отхапнуть земли Смоленщины, принадлежавшие княжеству Литовскому и Русскому. Под Оршей московитов встретила многотысячная литовско-русско-польская армия, которой командовал русский князь Константин Острожский.

"Украинская знать, князья занимали очень важную роль и занимали важные положения в Литовском или Литовско-Русском государстве. Если говорить о битве под Оршей, то ее победителем, организатором и исполнителем был князь Константин Острожский-старый, который был великим литовским гетманом на тот момент, возглавлял вооруженные силы этого государства", – рассказал Сварник.

Интересно Не только сало с луком: развенчиваем российские мифы об украинских блюдах

На картине "Битва под Оршей" Константин Острожский изображен как гетман с булавой. И возвеличивать его действительно было за что, ибо московитам всыпали хорошего перца.

Битва под Оршей стала для молодого Московского государства страшным милитарным поражением,

– заверил Сварник.

"На тот момент московиты обладали хорошей конницей, это были так называемые бояре, тяжело вооруженные всадники, которые равнялись европейским рыцарям. Именно под Оршей эта московская конница была разбита благодаря использованию артиллерии, умелым и стратегическим, и тактическим шагам со стороны великого гетмана", – объяснил историк.

Многие военачальники-московиты либо погибли, либо попали в плен. Московское войско после Орши практически перестало существовать.

Смутные времена Московии

Вот еще один факт, свидетельствующий, что не существовало чувства братства. Начало XVII века в Московском царстве запомнилось как "период смуты".

После смерти Ивана Грозного в Белокаменную пришел мужчина, который выдал себя на сына Грозного, его назвали Лжедмитрием. Так вот, в походе этого Лжедмитрия на Москву его поддержали поляки и русины.

Это поход, который начался из-под Самбора. Войско собиралось во Львове. Это было войско того царя, который впоследствии объявил себя Дмитрием І, а в истории остался Лжедмитрием. Он был женат на Марине Мнишек,

– рассказал Сварник.

Мнишек – это был наш львовский староста, то есть королевский чиновник. И в этом походе значительную роль играли русины, шляхта Русского воеводства. Это все были активные участники походов на Московию в войске Лжедмитрия.



Портрет Лжедмитрия / Автор Симон Богушович

Лжедмитрию не удалось надолго удержаться на престоле. Однако факт остался в истории: его поддержали те, кто не считал себя братьями с московитами.

С появлением мощной военной силы казаков, понятное дело, войны с московитами участились.

Казацкий период

"Я предполагаю, что любой из гетманов конца XVI – начала XVII веков участвовал в московских войнах, походах, которые вела Речь Посполитая, поскольку они воевали за одни и те же территории, за Украину", – отметил историк Сварник.

По словам историка Брехуненко, Петра Сагайдачного подают как якобы поборника воссоединения или присоединения украинских земель к Московии. Однако на самом деле Сагайдачный был принципиальным противником Московии.

Его знаменитый рейд 1618 года, когда он поочередно овладел всеми крепостями на своем пути и дошел аж до Москвы. Это лучшее свидетельство,

– заметил Брехуненко.

Во время той войны на московский престол претендовал польский королевич Владислав IV Ваза. Он обратился за помощью к Войску Запорожскому. Гетман Петр Сагайдачный откликнулся на это предложение, собрал 20 тысяч казаков и пошел с поляками на Москву.

В результате кампании, московитам пришлось отдать Смоленскую и Новгород-Северскую земли, впрочем, для них все могло закончиться значительно хуже.

"Сохранилось письмо Петра Сагайдачного к королевичу Владиславу, в котором он говорил о том, что желает королевичу полной победы и под ноги должен стать "этот народ упрямый". И Сагайдачный был ужасно недоволен Деулинским перемирием 1618 года. Он пытался доказать королевичу Владиславу и его окружению, что войну надо довести до конца", – отметил Брехуненко.

Не братство, а чужой мир

Историки доказывают, что понятия братства у украинцев с московитами вообще не существовало во времена казачества. Это был совершенно другой чужой мир.

Я предполагаю, что для казаков московиты были значительно хуже, чем татары. Они были как бы единоверцами, православными. Однако те, кто побывал в Московии, хорошо знали, какие нравы царят в Московском государстве,

– сказал Сварник.

Казаки знали, что это государство невольников, рабов, где каждый должен низко кланяться царю и считать себя рабом и холопом великого государя.

Обратите внимание Бортнянский, Моцарт и Гулак-Артемовский: как Россия присвоила себе украинских композиторов

"Для казаков, привыкших, что они могут поднять восстание против государства, а потом прийти на сейм, выдвигать требования – для них любые проявления деспотизма были абсолютно чужими и дикими. Они жили в цивилизованном европейском государстве, поэтому Московию воспринимали как совершенно чужое", – добавил историк.

Какие еще факты являются доказательством того, что украинцы не братья россиянам – смотрите в программе.