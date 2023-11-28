Глобальная игра: насколько выражена новая "ось зла" и какова роль Китая

В мире есть определенная группа государств, выступающих за перераспределение мира и, соответственно, изменение порядка. Их цель – улучшить своё положение и стать объектами, а не субъектами на политической арене.

В противоположность этой группе выступают страны, которые за сохранение существующего мироустройства. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом рассказал позиции России и роль Китая в этой истории.

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Борьба стран

По словам политолога, Россия проигрывает в борьбе за первенство по всем показателям: экономическому, демографическому и единственное, что у нее остается – силовая позиция, которую она пытается проявить, в частности, в войне в Украине. В одной категории с агрессоркой стоят такие террористические организации, как ХАМАС и Хезболла. Им противостоят желающие сохранить существующий миропорядок.

"Они делятся на демократические, которые хотят реформировать миропространство в разрезе права и по инерции понимают, что их влияние больше, чем вес в мировой политике. И вторая часть – государства, которые имеют меньший вес формально, чем они де-факто. Они также не готовы вступать в полномасштабную войну и склонять мир к третьей мировой войне, но хотят его реформировать. Преимущественно это Глобальный Юг", – сказал он.

Китай на встрече в США показал, что не хочет глобальной войны, но хочет большего и лучшего признания. США признали его альтернативным полюсом и глобальным государством.

Китай взял ответственность за "клуб недемократических государств". Его признают лидером несвободного мира и говорят "навести порядок на заднем дворе". Найти, в частности, влияние агрессии России. От этого зависит судьба Китая. Ибо "кастинг" на лидера недемократических государств остается открытым,

– отметил Саакян.

Китай долгое время пытался перехватить инициативу G20 и превратить в G7. Но там есть страны, не готовы принять сторону Китая. Таким образом, "двадцатка" противостоит БРИКС, где инициатива уже за Китаем вместо России. В то же время в G7 лидерство сохраняют США. Таким образом G20 стала альтернативой этим двум полюсам и поэтому Си и Байден отказались от участия в саммите.

"То мироустройство, которое мы видим сейчас, оно транзитно к более устойчивому, которое состоится по результатам нескольких войн, в том числе и России с Украиной. Возможно и глобальной", - добавил Саакян.

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