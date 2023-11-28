На противагу цій групі виступають країни, які за збереження існуючого світоустрою. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом розповів позиції Росії та роль Китаю у цій історії.

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Боротьба країн

За словами політолога, Росія програє у боротьбі за першість за всіма показниками: економічним, демографічним і єдине, що в неї залишається, – силова позиція, яку вона намагається проявити, зокрема, у війні в Україні. В одній категорії з агресоркою стоять такі терористичні організації як, наприклад, ХАМАС та Хезболла. Їм протистоять ті, що хочуть зберегти існуючий світопорядок.

"Вони діляться на демократичні, які хочуть реформувати світопростір в розрізі права і по інерції розуміють, що їх вплив більший, ніж вага у світовій політиці. І друга частина – держави, які мають меншу вагу формально, ніж вона є де-факто. Вони також не готові вступати у повномасштабну війну і схиляти світ до третьої світової війни, але хочуть його реформувати. Переважно це Глобальний Південь", – сказав він.

Китай на зустрічі у США показав, що не хоче глобальної війни, але хоче більшого і кращого визнання. США визнали його альтернативним полюсом і як глобальну державу.

Китай взяв відповідальність за "клуб недемократичних держав". Його визнають лідером невільного світу і кажуть "навести лад на задньому дворі". Знайти, зокрема, вплив на агресію Росії. Від цього залежить доля Китаю. Бо "кастинг" на лідера недемократичних держав залишається відкритим,

– відзначив Саакян.

Китай довгий час намагався перехопити ініціативу у G20 і перетворити на G7. Але там є країни, які не готові прийняти сторону Китаю. Таким чином "двадцятка" протистоїть БРІКС, де ініціатива вже за Китаєм замість Росії. Натомість у G7 лідерство зберігають США. Таким чином G20 стала альтернативою до цих двох полюсів і тому Сі та Байден відмовилися від участі у саміті.

"Той світоустрій, який ми бачимо зараз, він транзитний до більш стійкого, який відбудеться за результатами декількох війн, зокрема і Росії з Україною. Можливо і глобальної", – додав Саакян.

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