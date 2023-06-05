Внутренние "терки" между российскими оккупационными войсками: обзор фронта от Романа Свитана

Противостояние между российскими оккупационными войсками вышло на новый уровень. ЧВК "Вагнер" взяли в плен командира 72-й мотострелковой бригады вооруженных сил России Романа Веневитина.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Вагнеровцы

Военный эксперт подчеркнул, что подполковник, взятый в плен, на видео сказал, что обстрелял машину ЧВК "Вагнер" из-за личной неприязни. Свитан объяснил, что в армии такое может быть, когда подразделения питаются не из "общего котла", а "при блате". Именно такие ЧВК "Вагнер", ведь им больше выделяются техники, оружия, боеприпасов.

Кроме того, у них большее финансирование, которое идет также из личного "кармана" того же Пригожина. Именно это вызывает такие внутренние "терки", доходящие до военных противостояний.

"Все будет увеличиваться, ведь это только начало. Пока они только по пьяни начинают наставлять оружие друг на друга, а когда уже на трезвую пойдут – тогда их никто не разнимет", – добавил Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Белгород

Если не считать линию фронта, по всей протяженности рубежей Украины с Россией враг практически нигде не контролирует границу. А именно это касается 3 областей: Белгородской, Курской и Брянской,

Сейчас РДК контролируют приблизительно 10 километров территории. Это может быть мало, однако это только начало этого движения. Как минимум, уже из-под Шебекино перестала работать российская артиллерия по Волчанску,

– отметил Роман Свитан.

"Одну из задач, которую они ставили, – обезопасить наш пограничный город от ударов армейской артиллерии. Дальше уже политические и информационные посылы", – добавил военный эксперт.



Расстояние между Волчанском и Шебекино / Скриншот с видео

Контрнаступление

По мнению Романа Свитана, наступление продолжается с первой декады мая. Уже есть даже "горячая фаза". Однако это не прорыв – для него нужно еще поработать.

"Следовательно, механизированные батальоны и танковые батальоны начинают двигаться в режиме разведки боем, однако довольно глубоким – с заходом на позиции противника. Вчера в некоторых местах была "сметена" первая линия обороны россиян", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что есть некоторые продвижения от сотни метров до нескольких километров по направлениям, которые были определены.

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