Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Пригожин остается для Владимира Путина "своим".

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"Пригожин еще остается "своим" для Путина. Как его "убирать"? Он единственный, кто хоть как-то делает репортажи с фронта. Больше никого на фронте нет: ни Путина, ни Герасимова, ни Шойгу, ни Патрушева. Вообще никого", – считает он.

Как утверждает экс-агент КГБ, если Кремли убьет Пригожина, то настроит против себя большую часть так называемых российских "патриотов". Среди них у владельца вагнеровцев большой авторитет.

Государственный переворот в России

Жирнов отметил, что в России уже "ползет" государственный переворот, который устроили Пригожин, самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров, террорист Игорь Гиркин, идеолог "русского мира" Александр Дугин и олигарх Константин Малофеев.

Почему им все это прощают? У них есть огромная поддержка не только в русском электорате. Они имеют поддержку в армии, генштабе и российских спецслужбах. Более низкие и даже средние этажи армии и российских спецслужб думают именно так, как думают Пригожин или Гиркин,

– сказал собеседник.

Бывший сотрудник КГБ добавил, что Путин потерял свою власть. Он военный преступник и разыскивается судом в Гааге. Поэтому государственный переворот идет де-факто.

Жирнов о государственном перевороте в России: смотрите видео

Пригожин обругал руководство России