Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Пригожин залишається для Владіміра Путіна "своїм".

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"Пригожин ще залишається "своїм" для Путіна. Як його "прибирати"? Він єдиний, хто хоч якось робить репортажі з фронту. Більше нікого на фронті нема: ні Путіна, ні Герасимова, ні Шойгу, ні Патрушева. Взагалі нікого", – вважає він.

Як стверджує ексагент КДБ, якщо Кремлі вб’є Пригожина, то налаштує проти себе величезну частину так званих російських "патріотів". Серед них власник вагнерівців має великий авторитет.

Державний переворот у Росії

Жирнов зазначив, що у Росії вже "повзе" державний переворот, який влаштували Пригожин, самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров, терорист Ігор Гіркін, ідеолог "руского міра" Алєксандр Дугін та олігарх Костянтін Малофєєв.

Чому їм це все пробачають? У них є величезна підтримка не тільки в російському електораті. Вони мають підтримку в армії, генштабі та російських спецслужбах. Нижчі та навіть середні поверхи армії та російських спецслужб думають саме так, як думають Пригожин чи Гіркін,

– сказав співрозмовник.

Колишній співробітник КДБ додав, що Путін втратив свою владу. Він є військовий злочинцем та розшукується судом у Гаазі. Тому державний переворот триває де-факто.

Жирнов про державний пероворот у Росії: дивіться відео

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