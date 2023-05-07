Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Пригожин залишається для Владіміра Путіна "своїм".
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"Пригожин ще залишається "своїм" для Путіна. Як його "прибирати"? Він єдиний, хто хоч якось робить репортажі з фронту. Більше нікого на фронті нема: ні Путіна, ні Герасимова, ні Шойгу, ні Патрушева. Взагалі нікого", – вважає він.
Як стверджує ексагент КДБ, якщо Кремлі вб’є Пригожина, то налаштує проти себе величезну частину так званих російських "патріотів". Серед них власник вагнерівців має великий авторитет.
Державний переворот у Росії
Жирнов зазначив, що у Росії вже "повзе" державний переворот, який влаштували Пригожин, самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров, терорист Ігор Гіркін, ідеолог "руского міра" Алєксандр Дугін та олігарх Костянтін Малофєєв.
Чому їм це все пробачають? У них є величезна підтримка не тільки в російському електораті. Вони мають підтримку в армії, генштабі та російських спецслужбах. Нижчі та навіть середні поверхи армії та російських спецслужб думають саме так, як думають Пригожин чи Гіркін,
– сказав співрозмовник.
Колишній співробітник КДБ додав, що Путін втратив свою владу. Він є військовий злочинцем та розшукується судом у Гаазі. Тому державний переворот триває де-факто.
Жирнов про державний пероворот у Росії: дивіться відео
Пригожин облаяв керівництво Росії
- Очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин знову висловив претензії до російського міноборони та генштабу. А також він зняв відео на фоні кількох десятків ліквідованих найманців, яких знищили ЗСУ в боях за Бахмут.
- За словами Пригожина, у його найманців снарядний голод на рівні 70%. Тож він, облаявши Сєргєя Шойгу та Валерія Герасимова, запитав у них, де боєприпаси. Він нив, що його найманці помирають за те, щоб російські чиновники "жирували у своїх кабінетах з червоним деревом".
- 5 травня Пригожин заявив, що 10 травня він нібито виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод". Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали не вірити Пригожину.
- Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його найманці готові замінити ПВК "Вагнер" у боях за Бахмут.