В противовес России: Великобритания планирует разработать гиперзвуковое оружие
8 января 2022 , 13:42Читати новину українською
Источник:The Times
Британский офицер Тони Радакин заявил, что Лондон намерен начать разрабатывать гиперзвуковое оружие, чтобы составить конкуренцию Москве в этой сфере.
Глава генштаба Великобритании отметил, что эти планы возникли из-за роста военной силы России. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в пятницу, 7 января.
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У нас нет гиперзвуковых ракет, но нам нужно их иметь,
– подчеркнул Тони Радакин.
Офицер также добавил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. По его словам, он представил правительству военные варианты реакции на возможное вторжение России.
Какие страны имеют гиперзвуковое оружие
- Известно, что США и Россия в последние годы соревнуются в разработке гиперзвуковых комплексов.
- В то же время газета Financial Times сообщила, что китайская гиперзвуковая ракета, которая способна нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем, как поразить цель.
- Пекин продемонстрировал "передовой космический потенциал, застав разведку США врасплох".
Что известно о гиперзвуковых ракетах
Гиперзвуковые ракеты достигают скорости в пять раз большей, чем скорость звука, но медленнее, чем баллистические. Наряду с этим такие ракеты не движутся по фиксированной параболической траектории, как баллистические ракеты, а маневрируют, что затрудняет их отслеживание.