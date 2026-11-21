Генерал-майор СБУ Сергей Дука 4 ноября 2026 года явился на допрос в НАБУ в Киеве, однако отказался давать показания. Несмотря на это, позже подозреваемый публично заявил, что следователи ни разу его не допрашивали.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полученный документ, следственное действие детектива антикоррупционного ведомства в отношении подозреваемого состоялось при участии адвоката Владислава Кулинича.

Каковы подробности?

Детектив задал военнослужащему лишь один вопрос о том, что тот может сообщить об обстоятельствах, связанных с подозрением.

Сергей Дука собственноручно указал в протоколе, что будет давать показания только после ознакомления со всеми материалами следствия. Следственное действие завершилось через шесть минут, после чего документ подписали фигурант, его защитник и детектив.

Впрочем, уже через две недели генерал-майор выступил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет Алексей Гончаренко, где публично заперечив цей факт.

"Меня еще ни разу не допрашивали. Меня во всем обвинили в СМИ, но ни разу не допросили",

– заявил подозреваемый.

Он также добавил перед членами парламентской комиссии, что ему якобы вообще не разрешили ознакомиться с материалами уголовного производства.

В чем НАБУ подозревает сотрудника спецслужбы?

НАБУ и САП 4 ноября заявили о разоблачении преступной организации, состоящей как минимум из 12 человек, в ходе масштабной операции "Карфаген". По версии следствия, участники группировки организовали сеть мошеннических колл-центров, сбыт наркотических веществ и изготовление поддельной иностранной валюты.

Следствие утверждает, что нелегальный бизнес прикрывали отдельные сотрудники правоохранительных органов из СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, по данным правоохранителей, фигурировал под псевдонимом Аким и обеспечивал прикрытие колл-центров.

Прокурор САП сообщил в суде, что во время обыска подозреваемый уничтожил свои телефоны топором. Сам генерал на заседании парламентской комиссии подтвердил повреждение двух смартфонов, объяснив это защитой агентурной сети и сохранением государственной тайны.

Залог в 65 миллионов и освобождение

Высший антикоррупционный суд 6 ноября взял чиновника под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Всю сумму внесли примерно 1600 плательщиков, среди которых, по данным журналистов, были действующие сотрудники спецслужбы, и 13 ноября фигурант вышел из СИЗО.

Военнослужащий категорически отрицает свою вину в инкриминируемом участии в преступной организации с использованием служебного положения, называя дело личной местью директора НАБУ.

Как уже сообщалось на нашем сайте, генерал прибыл в парламент18 ноября, чтобы изложить собственную версию событий вокруг расследования антикоррупционных органов.

Ранее мы сообщали, что после освобождения из-под стражи подозреваемый обвинил антикоррупционное бюро в утечке внутренних документов.