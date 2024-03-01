Республиканцы в Палате представителей попытаются обойти Джонсона для одобрения помощи Украине

Проукраинский республиканец в Палате представителей США Брайан Фитцпатрик готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться одобрения помощи Украине.

Брайан Фитцпатрик отмечает, что необходимо действовать немедленно.

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Проукраинский республиканец придумал способ заставить Палату представителей ускорить помощь для Украины

Конгрессмен сообщил журналистам, что готовит так называемую петицию об увольнении, которая может заставить Палату представителей проголосовать, если она наберет 218 подписей.

Мы должны что-то сделать... Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Независимо от того, или это наш продукт, или чей-то другой, мы просто должны донести до них деньги,

– сказал Фитцпатрик.

Такая петиция потребует поддержки небольшого количества республиканцев, при условии, что она получит подписи большинства демократов Палаты представителей.

Этот маневр также требует определенного времени, прежде чем петиция может быть вынесена на голосование – 30 дней сессии Палаты представителей.

Он подчеркнул, что петиция об увольнении главным образом послужит для того, чтобы "надавить на точку давления, чтобы что-то было сделано как можно быстрее".

Фитцпатрик сказал, что петиция будет готова к подписанию в начале марта, и дал понять, что ожидает, что под ней подпишутся некоторые республиканцы. Он добавил, что еще не решил, какую версию помощи Украине будет пытаться вынести на рассмотрение.

Какое количество республиканцев поддерживает Украину

Отвечая на вопрос о глубине поддержки республиканцев, он сказал журналистам: "Больше, чем вы думаете... много людей, которые знают, что это правильно".

Один из республиканцев Палаты представителей, который говорил на условиях анонимности, сказал Axios, что они дадут свою подпись, "если не будет никакого другого прогресса".