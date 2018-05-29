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Провайдеры в Украине начали блокировать доступ к российским СМИ

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СНБОУ начало массовое блокирование доступа к российским СМИ
СНБОУ начало массовое блокирование доступа к российским СМИ / Фото из открытых источников

Украинские провайдеры начали массово блокировать российские пропагандистские СМИ.

Об этом сообщает РИА "Новости".

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Провайдеры начали ограничивать доступ к пропагандистским российским сайтам НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК. При попытке зайти на указанные ресурсы, на экране появляется сообщение: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен".

Также ограничения распространилось на такие пропагандистские телеканалы как: "Россия 1", "Россия-Культура", "Россия 24", "РТР-Планета", "Цифровое ТВ".

По сообщению совета национальной безопасности и обороны Украины применили санкции сроком на 3 года в отношении представительства федерального государственного унитарного предприятия "Российское агентство международной информации "Русское информационное агентство "Новости", которое действует в Киеве.

Ограничение также распространяется на блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет на увеличение размера уставного капитала и блокировки интернет-провайдерами доступа к интернет-ресурсу rian.com.ua.

В частности, в санкционный список внесена и компания ООО "Интерселект", из-за которой, по данным СБУ, осуществлялась хозяйственная деятельность "РИА Новости-Украина".

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. В СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Теги: Новости политики Новости Украины Интернет Медиа СМИ СНБО Санкции
Источник: 24 Канал
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