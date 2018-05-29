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Провайдери в Україні почали блокувати доступ до російських ЗМІ

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РНБОУ розпочало масове блокування доступу до російських ЗМІ
РНБОУ розпочало масове блокування доступу до російських ЗМІ / Фото з відкритих джерел

Українські провайдери почали масово блокувати російські пропагандистські ЗМІ.

Про це повідомляє РІА "Новости".

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Провайдери почали обмежувати доступ до пропагандистських російських сайтів НТВ, РЕН ТВ і ВГТРК. При спробі зайти на зазначені ресурси, на екрані з’являється повідомлення: "На виконання указу Президента України від 15 травня 2017 року доступ до ресурсів обмежено".

Також обмеження поширилося на такі пропагандистські телеканали як: "Росія 1", "Росія-Культура", "Росія 24", "РТР-Планета", "Цифрове ТБ".

За повідомленням ради національної безпеки і оборони України було застосовано санкції терміном на 3 роки стосовно представництва федерального державного унітарного підприємства "Російське агентство міжнародної інформації "Російське інформаційне агентство "Новости", яке діє у Києві.

Обмеження також поширюється на блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, заборона на збільшення розміру статутного капіталу і блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсу rian.com.ua.

Зокрема, в санкційний список внесена і компанія ТОВ "Интерселект", через яку, за даними СБУ, здійснювалася господарська діяльність "РИА Новости Украина".

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. В СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці.

 

Теги: Новини України Новини політики Санкції РНБО ЗМІ Медіа Інтернет
Джерело: 24 Канал
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