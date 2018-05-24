Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо

Президент Петро Порошенко ввів у дію оновлені санкції РНБО проти російських олігархів та компаній, частина з яких – російські видання та постачальники інформаційних продуктів. Для чого – з’ясували журналісти 24 каналу.

Які санкції запровадила РНБО?

Санкції введені щодо юридичних і фізичних осіб, які так чи інакше пов’язані з російською агресією проти України. Їх накладають на три роки або безстроково.

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Чому їх ввели?

Тому що у країні триває війна. В тому числі – інформаційна. А у санкційні списки потрапляють ті, хто причетний до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Чому це важливо?

Тому що, попри все, українці продовжують використовувати різні російські сервіси та отримувати інформацію з медіа, які належать Росії. Це може становити загрозу для безпеки особистих даних наших громадян. Після того, як санкції запрацюють, українці більше не зможуть користуватися цими сервісами та мати доступ до цих ЗМІ.

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Крім того, суто з економічної точки зору, після введення санкцій російські компанії позбавляються доходів від реклами в Україні, що має зменшити їхні прибутки, а значить і зменшити платежі до російського бюджету, які б, імовірно, йшли на фінансування агресії проти України.

Наскільки розширили санкційний список?

Помітно. Якщо у минулорічному указі Президента значились 1228 фізичних осіб, то зараз – уже 1748. При цьому кількість компаній збільшилася з 468 до 756.

До чого тут ЗМІ?

Бо РІА "Новости" – далеко не єдине видання, яке не завжди працює на користь України. І в санкційному списку є понад 20 російських видань. Зокрема, йдеться про:

Офіційні представництва "Першого каналу" та "Перший канал. Всесвітня мережа"

Телекомпанію "НТВ" та "НТВ-ПЛЮС"

Телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять в структуру федерального державного унітарного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (і взагалі про все "ВДТРК")

Телерадіокомпанію Збройних сил Російської Федерації "Зірка" (канал "Звезда")

Телемережу "ТНТ" та виготовлені нею інформаційну продукцію

Автономну некомерційну організацію Інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "Віра, надія, любов"

Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні"

Телерадіокомпанію "Петербург"

ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал "Рен ТВ")

Громадське телебачення Росії"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Наше Радіо".

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Які ще інформаційні продукти потрапили під санкції?

Переважно – програмне забезпечення. Серед інших, йдеться про:

Продукцію, сайти та центри підтримки "Лабораторії Касперського" та "Доктор Веб"

Сайти "Яндекс", "Яндекс.Україна" та всі їхні сервіси

Російську електронну платіжну систему WebMoney

Програмне забезпечення, представництва та сервісні центри "1С"

ABBYY з усіма створеними ними сервісами

Продукцію та сервіси "Мэйл.РУ ГРУП" та соціально-орієнтованІ ресурси "Вконтакте"(www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)

Групу компаній "Парус", та створене нею програмне забезпечення для підприємств малого та середнього бізнесу.

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Що для компаній означають ці санкції?

Вони не зможуть користуватися та розпоряджатися їхнім майном, оскільки всі активи в Україні будуть тимчасово заблоковані.

Їм обмежать можливість проведення торговельних операцій.

Вони не зможуть вивести свої капітали за межі України.

Їм не надаватимуть телекомунікаційних послуг і вони не зможуть користуватись телекомунікаційними мережами загального користування.

Вони не зможуть отримати від України дозволи чи ліцензії ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

Інтернет-провайдерам заборонено надавати їм послуги, а користувачі мережі Інтернет не зможуть зайти на їхні сайти.

Словом, це означає, що держава Україна сильно обмежує їм можливості, що потенційно ускладнить російським компаніям життя та роботу.

Що це означатиме для українців?

Що вони мають перейти на користування сервісами та програмним забезпеченням не російського виробництва. Що їхні особисті дані будуть трошки більш захищеними. Що доступ до ресурсів російських ЗМІ буде обмеженим, але якщо аудиторія знає, що таке VPN-сервіси, проксі-сервери та анонімайзери – читачі не втратять їх остаточно. Що перед українською владою виникне чергова спокуса щось обмежити в інтернеті, тому доведеться уважніше стежити за її діями. Що, вірогідно, СБУ, яка часто скаржиться на неможливість притягти до відповідальності поплічників бойовиків, стане легше займатись антитерористичною діяльністю.

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