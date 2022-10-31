Уходят в отпуск и не возвращаются: чиновники из Москвы массово убегают от мобилизации
Недавно Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в России. Однако российские чиновники все равно массово продолжают бежать из страны.
Об этом рассказывают российские СМИ, сообщает 24 канал. Как утверждают сами московские чиновники – им известно несколько больше информации, а не только звучащая из телевизора.
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Зачем бегут московские депутаты
В российских СМИ сообщают, что чиновники московской мэрии и представители правительства массово пытаются спастись от мобилизации, убегая за пределы страны. В частности, известно о побеге работников российского минобразования, министерства цифрового развития и Центробанка.
Стоит отметить, что в московской мэрии иногда недосчитывают по 20% – 30% штата в некоторых отделах. Депутаты едут в отпуск, однако потом не возвращаются.
Несколько сотрудников мэрии и министерств рассказали российским СМИ, что никто из них не хочет воевать, убивать или быть убитым.
В отличие от жителей российской "глубинки", у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации, а не только к телевизору. Они понимают, что происходит,
– говорится в сообщении российских источников.
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Россияне отказываются воевать
- В России ежедневно фиксируют отказ от мобилизации и бунты против нее. Не только чиновники, но и простые мужчины активно убегают от армии за границу.
- Многих россиян не устраивает перспектива стать "пушечным мясом". Некоторые даже устраивают голодовку в знак протеста.
- По словам некоторых мобилизованных, офицеры запугивают тех, кто отказывается служить. Им откровенно угрожают тюрьмой и отправившим на передовую.
- Отказываются воевать и буряты. Они убегают прямо из частей, а также заявляют, что никуда не поедут.
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