Провальный план: раненый оккупант представился украинцем и делал вид, что потерял память

Российский солдат раненым попал в больницу Кривого Рога. Чтобы избежать плена и ответственности, он притворялся, будто у него амнезия.

Сначала врачи не поняли, что парень обманывает, и бросились на поиски родственников раненого. В социальных сетях пользователи интенсивно распространяли объявления с просьбой найти родных раненого юноши, находившегося в одной из городских больниц с "амнезией".

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Но оказалось, что никакой он не украинец. Так, криворожцы идентифицировали личность, но они узнали в нем русского оккупанта. Небезразличные пользователи сумели найти его страницу в одной из российских соцсетей.

Россиянина бросили свои же

Выяснилось, что этого оккупанта раненым бросили его "собратья" из вражеского российского подразделения, которые на бортах техники пишут "своих не бросаем".

Тем временем русский солдат не придумал ничего лучшего, как переодеться в гражданскую одежду и притворяться, будто у него амнезия. В удобное время он планировал скрыться из больницы и из Украины.

Врага передали в заботливые руки спецслужб

Оккупанта уже задержали и передали в спецслужбы, которые отправят пленника в спецлагерь после допроса.

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