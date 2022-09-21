В кремле не могут целиком и полностью полагаться на аннексию временно оккупированных территорий. Так что диктатор уже занимается поисками того, кого можно будет обвинить во всех неурядицах, связанных с войной против Украины.

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Козлом отпущения может стать шойгу

У путина не столь много времени, чтобы полагаться на то, что призывники из россии смогут помешать контрнаступлению ВСУ. Так что он не оставляет попыток перебросить вину за провалы на фронте с себя на кого-то другого. Как отмечают в Институте по изучению войны, речь идет о министре обороны сергее шойгу.

Аналитики сделали акцент на выступлении путина, которое так и не состоялось. 20 сентября он должен был бы объявить свою очередную неадекватную речь. Составители отчета убеждены, что во время нее диктатор по всей вероятности назвал бы шойгу лицом текущих усилий.

В то же время россия продолжает угрожать всем за нападение на ее земли. Эти нарративы в последнее время раздаются слишком часто. А это значит, что в кремле действительно готовятся к аннексии захваченных украинских территорий.

Медведев угрожает самообороной

Например, 20 сентября заместитель главы совета безопасности россии дмитрий медведев озвучил очередную чушь. Он подчеркнул, что "посягательство на территории россии – преступление; совершение его позволяет использовать все средства самообороны".

Сразу же оговоримся, что нечто подобное звучало в отношении Крыма. Но как только на полуостров начали подвозить "хлопок", реакция кремля не была такой же стойкой. Сначала там рассказывали о нарушении техники безопасности. Затем – о работе ПВО. И даже после признания Залужным ударов по военным базам россии в Крыму, оккупанты не сделали ничего из того, что обещали.

К слову, о мобилизации в россии. Если путин и грезит ею, то население его страны – нет. За прошедшие сутки, когда в воздухе витали заявления об общей мобилизации, жители страны-агрессора буквально положили поисковые системы. Их интересовало, как уехать из страны и как избежать призыва.

Были и те, кто обращался к правозащитникам. В одну из таких групп поступили просьбы от 700 россиян. Все они ищут способ не попасть в армию, ведь прекрасно понимают, что потом их отправят на фронт.

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