У кремлі не можуть цілком і повністю покладатися на анексію тимчасово окупованих територій. Тож диктатор уже займається пошуками того, кого можна буде звинуватити у всіх негараздах, пов'язаних з війною проти України.

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Цапом-відбувайлом може стати шойгу

У путіна не настільки багато часу, щоб покладатися на те, що призовники з росії зможуть завадити контрнаступу ЗСУ. Тож він не полишає спроб перекинути провину за провали на фронті з себе на когось іншого. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, мовиться про міністра оборони сєргєя шойгу.

Аналітики зробили акцент на виступі путіна, який так і не відбувся. 20 вересня він мав би оголосити свою чергову неадекватну промову. Укладачі звіту переконані, що під час неї диктатор цілком імовірно назвав би шойгу обличчям поточних зусиль.

Водночас росія продовжує погрожувати усім за напад на її землі. Ці наративи останнім часом лунають надто часто. А це означає, що у кремлі дійсно готуються до анексії захоплених українських територій.

Мєдвєдєв погрожує самообороною

Наприклад, 20 вересня заступник глави ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв озвучив чергову нісенітницю. Він наголосив, що "посягання на території росії – злочин; вчинення його дозволяє використовувати всі засоби самооборони".

Відразу ж обмовимося, що щось подібне звучало щодо Криму. Але щойно на півострів почали підвозити "бавовну", реакція кремля не була такою ж стійкою. Спочатку там розповідали про порушення технік безпек. Потім – про роботу ППО. І навіть після визнання Залужним ударів по військових базах росії у Криму, окупанти не зробили нічого з того, що обіцяли.

До слова, про мобілізацію у росії. Якщо путін і марить нею, то населення його країни – ні. Упродовж минулої доби, коли у повітрі витали заяви про загальну мобілізацію, мешканці країни-агресорки буквально поклали пошукові системи. Їх цікавило, як виїхати з країни та як уникнути призову.

Були й ті, хто звертався до правозахисників. До однієї з таких груп надійшли прохання від 700 росіян. Усі вони шукають способу не потрапити до війська, адже чудово розуміють, що потім їх відправлять на фронт.

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