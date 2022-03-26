Проведение весеннего призыва в России будет проблемным

26 марта 2022 , 07:25
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Источник:

Генштаб ВСУ

Весенний призыв в России теперь – под вопросом. Он должен был начинаться 1 апреля, но путинская армия несет безвозвратные потери.

Кроме того, до войны в Украине страна-агрессор привлекала военнослужащих срочной службы.

Важно ВСУ наносят сокрушительные потери оккупантам

Есть проблемы и с контрактниками

Наблюдают резкое понижение количества контрактников в соотношении срочной службы.

Таким образом, санкции и сокрушительные потери в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российской армии качественным персоналом.

Техника тоже никуда не годится

Техника оккупантов тоже находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения. Поэтому, очевидно, у агрессора есть проблемы на всех фронтах.

Интересно – Россия упала в рейтинге армий мира, а Украина поднялась:

 

Автор: Ольга Музика