Провел заседание военного кабинета и приоритеты на ближайшее время: обращение Зеленского

Вечером 18 мая Президент Украины записал традиционное обращение к украинским. В нем он наметил самые главные приоритеты работы на ближайшее время.

Зеленский также сообщил, что провел заседание военного кабинета. На нем присутствовали командующие ключевыми направлениями фронта, а также Главнокомандующий ВСУ, Генштаб и разведка, сообщает 24 Канал.

К теме На этот раз мы уничтожим зло, – Зеленский в годовщину геноцида крымских татар

Заседание военного кабинета

Президент сообщил, что 18 мая состоялось заседание военного кабинета – особый формат работы в узком кругу с отвечающими за оборону государства. На нем обсудили несколько вопросов. В частности, Зеленский выделил работу бригад обороны, которые выполнили главные стратегические задачи, детали которых сообщать пока не будут. Также в обращении Президент Украины заинтриговал обращением в бригады наступления.

Бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей,

– заявил Зеленский.

В обращении Зеленский также обозначил приоритеты работы на ближайшее время, среди которых: