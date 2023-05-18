Зеленський також повідомив що провів засідання військового кабінету. На ньому були присутні командувачі ключових напрямків фронту, а також Головнокомандуючий ЗСУ, Генштаб і розвідка, повідомляє 24 канал.

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Засідання військового кабінету

Президент повідомив, що 18 травня відбулося засідання військового кабінету – особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. На ньому обговорили декілька питань. Зокрема Зеленський виділив роботу бригад оборони, які виконали головні стратегічні завдання, деталі яких повідомляти наразі не будуть. Також у зверненні Президент України заінтригував зверненням до бригад наступу.

Бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей,

– заявив Зеленський.

У зверненні Зеленський також окреслив пріоритети роботи на найближчий час, серед яких:

додаткові системи ППО;

додаткові ракети;

навчання українських військових і літаки;

далекобійна зброя.

Також з командою Офісу Президента сьогодні провели ґрунтовну нараду. Головним завданням для них наразі є – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, також і цими тижнями.