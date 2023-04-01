Остановили из военкомата, чтобы проверить документы: как действовать и можно ли отказать
Источник:"Фокус"
В Украине продолжается военное положение, а значит, и общая мобилизация, которая предусматривает вручение повесток всем мужчины призывного возраста.
Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручать повестки на улице, поскольку это не запрещено законом. Также они могут остановить личность для проверки документов. Объясняем, можно ли отказаться и не предъявлять документы на проверку.
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Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский отметил, что если гражданина на улице остановили представители ТЦК с целью проверки документов, то сначала представители ТЦК должны предоставить информацию о своих полномочиях, а именно:
- служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;
- копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.
При наличии соответствующих документов работники ТЦК имеют право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, только в случаях, определенных в пункте 7 Порядка проверки,
– отметил юрист.
Отсутствие этих документов у представителей ТЦК является легитимным основанием для гражданина отказать в предоставлении своих документов и персональных данных.
Граждане имеют право не предоставлять документы, если у военкомов отсутствует приказ на проверку и нет достаточных оснований для такой проверки.
Адвокат АО "Legal Strategy" Виолетта Монастырская сообщила, что лицо имеет право отказать в предоставлении своих документов и персональных данных в случае,
- если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности,
- приказа коменданта, подтверждающего предоставление соответствующих полномочий,
- а также не указаны основания проведения проверки документов, определенные пунктом 7 Порядка проверки документов у лиц, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 № 1456.
Что, если лицо отказалось и на него составили протокол
Как пояснила представительница юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, об административном задержании в обязательном порядке составляется административный протокол.
В нем указывают: дату и место его составления; должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного и времени и мотивах задержания.
Важно также знать, что о месте нахождения лица, задержанного за совершение административного правонарушения, должны немедленно сообщить его родственникам, а по просьбе лица – администрацию по месту работы или учебы.
Общий срок административного задержания составляет не более 3 часов. Адвокат напомнила, что задержанный имеет право на защитника, то есть имеет законное право вызвать адвоката случая такого задержания.