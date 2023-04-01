Остановили из военкомата, чтобы проверить документы: как действовать и можно ли отказать

В Украине продолжается военное положение, а значит, и общая мобилизация, которая предусматривает вручение повесток всем мужчины призывного возраста.

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручать повестки на улице, поскольку это не запрещено законом. Также они могут остановить личность для проверки документов. Объясняем, можно ли отказаться и не предъявлять документы на проверку.

Смотрите также Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский отметил, что если гражданина на улице остановили представители ТЦК с целью проверки документов, то сначала представители ТЦК должны предоставить информацию о своих полномочиях, а именно:

служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;

копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

При наличии соответствующих документов работники ТЦК имеют право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, только в случаях, определенных в пункте 7 Порядка проверки,

– отметил юрист.

Отсутствие этих документов у представителей ТЦК является легитимным основанием для гражданина отказать в предоставлении своих документов и персональных данных.

Граждане имеют право не предоставлять документы, если у военкомов отсутствует приказ на проверку и нет достаточных оснований для такой проверки.

Адвокат АО "Legal Strategy" Виолетта Монастырская сообщила, что лицо имеет право отказать в предоставлении своих документов и персональных данных в случае,

если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности,

приказа коменданта, подтверждающего предоставление соответствующих полномочий,

а также не указаны основания проведения проверки документов, определенные пунктом 7 Порядка проверки документов у лиц, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 № 1456.

Что, если лицо отказалось и на него составили протокол

То есть, граждане имеют право не предоставлять документы не только тогда, когда у военкомов отсутствует приказ на проверку,. Впрочем, не исключено, что лицо, которое отказывается предоставлять документы, может быть задержано, поскольку это предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Как пояснила представительница юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, об административном задержании в обязательном порядке составляется административный протокол.

В нем указывают: дату и место его составления; должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного и времени и мотивах задержания.

Важно также знать, что о месте нахождения лица, задержанного за совершение административного правонарушения, должны немедленно сообщить его родственникам, а по просьбе лица – администрацию по месту работы или учебы.

Общий срок административного задержания составляет не более 3 часов. Адвокат напомнила, что задержанный имеет право на защитника, то есть имеет законное право вызвать адвоката случая такого задержания.