Можно ли предъявить ТЦК электронный билет в Резерв+ вместо бумажного
- Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 8 августа.
- Электронный военный билет в "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, но он должен быть действующим и с обновленной информацией, и иметь QR-код для сканирования.
- Суды отменяют штрафы, если электронный документ является действующим, но документ, имеющий отметку "не на учете" или "данные неполные", не признается действительным.
Верховная Рада Украины приняла решение продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – до 8 августа. Можно ли предъявить во время проверки документов ТЦК электронный военный билет.
Как пояснил адвокат Роман Кичко, закон не делает разницы между форматом документа – оба имеют равную юридическую силу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".
Смотрите также О чем обязательно надо сообщать ТЦК: юрист объяснил
Есть ли разница между бумажным и электронным документом
По словам юриста, в практике были случаи, когда представители ТЦК накладывали штрафы за якобы отсутствие военного билета, даже если лицо демонстрировало данные в "Резерв+". Однако, по итогам рассмотрения таких дел, суды отменяли штрафы, если электронный документ был действующим, а информация – обновленной.
В то же время стоит помнить: полноценным военно-учетным документом считается только тот, что имеет Qr-код для сканирования. Если в приложении стоит отметка "не на учете" или "данные неполные", такой документ не признается действительным. Он будет означать, что лицо фактически не на учете в ТЦК.