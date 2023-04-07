Плесня, грибок, вонь: у омбудсмена взялись за проверку помещений для переселенцев на Волыни
Источник:Дмитрий Лубинец
В Волынской области кое-где внутренне перемещенные люди живут в ужасающих условиях. Ведь им предоставили старые помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте.
Причем ни в одном из проверенных домов нет возможностей для передвижения людей с инвалидностью. Их на колясках по лестнице помогают носить другие обитатели.
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Перемещенные люди на Волыни иногда живут в ужасных условиях
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что сотрудники Офиса Омбудсмана вместе с представителями благотворительного фонда "Право на защиту" начали мониторить условия проживания внутри перемещенных лиц в Волынской области.
Только в первый день посетили 5 мест поселения внутренне перемещенных лиц:
- садик "Солнышко" Цуманского поселкового совета;
- бывшее здание Олицкой городской больницы;
- хостел в селе Липины;
- общежитие Рожищенского профессионального колледжа Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;
- дом церкви "Фимиам".
Дмитрий Лубинец объяснил, что местами администрация заведений и местные власти пытаются улучшить людям условия жизни, однако отдельное жилье – в крайне неудовлетворительном состоянии.
Так, в каждой комнате хостела, где проживают 11 внутренне перемещенных лиц, и в местах общего пользования – плесень и грибок, в здании – вонь: из-за плохой канализации испаряются сточные воды,
– рассказал Лубинец.
Он объяснил, что с жильцов еще и берут деньги за аренду такого жилья. На их жалобы не реагируют.
Переселенцы живут в ужасных условиях на Волыни / Фото с телеграма Дмитрия Лубинца
Кроме того, в общежитии в плохом состоянии крыша. Во время ливня комнаты на втором этаже подтапливает. Поэтому там чрезмерная влажность.
К сожалению, людям с инвалидностью, нуждающимся в социальном сопровождении, не дают помощь по уходу.
В ходе мониторинга людей анонимно опросили. Им дали практические рекомендации, как они могут реализовать свои права. Лубинец заверил, что будет контролировать этот вопрос.
Выплаты переселенцам: последние новости
- Дмитрий Лубинец в марте призвал отменить норму, по которой ВПЛ могут потерять свои выплаты. В частности, он выступал против нормы – если во время проверки лицо не находилось по адресу проживания, оно может потерять средства.
- Стоит добавить, что государство предоставляет на проживание внутри перемещенным лицам ежемесячно 2 тысячи гривен на взрослого человека. Также 3 тысячи – на ребенка или человека с инвалидностью. Также людям помогают благотворительные организации.
- В Минсоцполитики объясняли задержку средств. В частности, это происходит из-за проверок и уточнений данных. Также это возможно из-за внедрения новой информационной системы, формирования реестров. Детальнее об этом – читайте по ссылке.