Плесня, грибок, вонь: у омбудсмена взялись за проверку помещений для переселенцев на Волыни

В Волынской области кое-где внутренне перемещенные люди живут в ужасающих условиях. Ведь им предоставили старые помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте.

Причем ни в одном из проверенных домов нет возможностей для передвижения людей с инвалидностью. Их на колясках по лестнице помогают носить другие обитатели.

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Перемещенные люди на Волыни иногда живут в ужасных условиях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что сотрудники Офиса Омбудсмана вместе с представителями благотворительного фонда "Право на защиту" начали мониторить условия проживания внутри перемещенных лиц в Волынской области.

Только в первый день посетили 5 мест поселения внутренне перемещенных лиц:

садик "Солнышко" Цуманского поселкового совета;

бывшее здание Олицкой городской больницы;

хостел в селе Липины;

общежитие Рожищенского профессионального колледжа Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;

дом церкви "Фимиам".

Дмитрий Лубинец объяснил, что местами администрация заведений и местные власти пытаются улучшить людям условия жизни, однако отдельное жилье – в крайне неудовлетворительном состоянии.

Так, в каждой комнате хостела, где проживают 11 внутренне перемещенных лиц, и в местах общего пользования – плесень и грибок, в здании – вонь: из-за плохой канализации испаряются сточные воды,

– рассказал Лубинец.

Он объяснил, что с жильцов еще и берут деньги за аренду такого жилья. На их жалобы не реагируют.



Переселенцы живут в ужасных условиях на Волыни / Фото с телеграма Дмитрия Лубинца

Кроме того, в общежитии в плохом состоянии крыша. Во время ливня комнаты на втором этаже подтапливает. Поэтому там чрезмерная влажность.

К сожалению, людям с инвалидностью, нуждающимся в социальном сопровождении, не дают помощь по уходу.

В ходе мониторинга людей анонимно опросили. Им дали практические рекомендации, как они могут реализовать свои права. Лубинец заверил, что будет контролировать этот вопрос.

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