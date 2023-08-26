Прибыль от уклонистов: СБУ разоблачила еще 4 недобросовестных руководителей ТЦК и ВВК

По приказу президента Зеленского, проверка на коррупцию в военкоматах и военно-врачебных комиссиях продолжается. В СБУ доложили об очередных разоблачениях правонарушений.

В Киеве, Одессе и Харьковской области задержали 4 военных чиновников, которые устроили "бизнес" на уклонистах. Им светит по 10 лет тюрьмы.

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"Торгировали" медицинскими справками

Начальник районного военкомата и глава одной из столичных военно-врачебных комиссий в Киеве "продавали" призывникам медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

В Харьковской области руководитель районного военкомата вместе с тремя чиновниками местной больницы организовал схему заработка на желающих избежать мобилизации. Так, военнообязанным придумывали болезни, на основании которых их можно было снять с военного учета. Действуя по отлаженной схеме, глава ТЦК заработал более 11 миллионов гривен.

В Одессе на ухилянтах решил заработать секретарь местной ВВК. Заручившись помощью столичной адвоката и еще двух подельников, он наладил масштабный сбыт фальшивых документов о непригодности к военной службе.

"Покупателей" злоумышленники искали по всей Украине. Их ставили на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.

В целом избежать призыва недодоброчестные чиновники предлагали за вознаграждение до 10 тысяч долларов США с одного человека.

СБУ "упаковала" еще четырех чиновников ТЦК и ВВК / Фото СБУ

Разоблачение в ВВК и ТЦК