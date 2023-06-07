Результаты пока неутешительны, – в Кабмине отчитались о проверке укрытий Киева

В первые дни июня в Киеве проверили более трех тысяч хранилищ. Оказалось, что более половины из них непригодны для использования.

Назначенный правительством ответственным за проверку укрытий Александр Камышин сообщил, что по состоянию на 7 июня проверили уже большинство столичных хранилищ. По словам министра по вопросам стратегических отраслей абсолютное большинство из них для киевлян в случае воздушной тревоги недоступны – либо они были закрыты, либо непригодны.

Читайте также Кличко и Камышин второй день проверяют укрытие Киева, из военной администрации – никто

Какая ситуация с укрытиями в Киеве

Проверка укрытий в столице уже близится к концу – сейчас комиссия посетила уже 3, 382 объекта – то есть 73% всех укрытий города. Но во время ревизии оказалось, что среди них только 35% пригодны для того, чтобы укрываться там от вражеских ракетных атак.

Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным,

– рассказали в комиссии.

В заключение там отметили, что результаты ревизии пока остаются неутешительными.

Кто ответственен за закрытые укрытия

В ходе проверки хранилищ мэр города Виталий Кличко отметил, что за доступность укрытий ответственны военные администрации и главы районов Киева.

"Подчеркну еще раз, ответственные за обустройство и работу укрытий – их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены. И глав районов я говорил, кто назначает. Не хочется верить в саботаж и политические мотивы. Особенно в военное время", – заявил мэр.

Почему в столице начались проверки укрытий

В ночь на 1 июня оккупанты ударили по столице ракетами, и обломок вражеского снаряда убил трех человек Две женщины и 9-летний ребенок пытались попасть в укрытие в поликлинике, однако оно оказалось закрытым.

Охранник, не успевший открыть укрытие, взял вину на себя. При взрыве он получил контузию, а впоследствии в суде ему избрали меру пресечения – содержание в СИЗО без права внесения залога.

На следующий день в КГГА приняли важное решение – укрытия должны быть открыты и доступны для горожан.

Кличко также сообщил, что будет обращаться к президенту и требовать замены глав районных администраций, где показатели по доступности укрытий наихудшие. Пока это Соломенская и Подольская райгосадминистрации – там в удовлетворительном состоянии меньше половины хранилищ.