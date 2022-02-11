Проверка вещей и телефонов: белорусы говорят о спецконтроле на границе с Украиной

Белорусы 11 февраля заявляют о проблемах при въезде в Украину. Говорят, что на наземной границе высадили 8 человек. Однако пограничники отмечают, что границу с Беларусью уже давно усиленно охраняют.

Белорусы, которые прибывают в аэропорт Борисполь, якобы проходят спецконтроль. Утверждают, что их допрашивают и проверяют личные фото в телефоне.

Читайте также Пугают "Союзной решимостью": Россия и Беларусь показали кадры учений под границами Украины

Как проходят проверки

Белорусы говорят, что у них забрали паспорта, не объясняя причины. Заявляют, что пограничники спрашивают о цели визита, просят показать баланс на счетах и фотографируют документы.



Белорусов якобы усиленно проверяют при въезде в Украину / Фото "Белорусский дом в Украине"

Что говорят пограничники

В Госпогранслужбе 24 каналу сообщили, что проводят мероприятия контроля в соответствии с действующим законодательством, которое регламентирует пересечение границы.

Напомнили, что границу с Беларусью охраняют усиленно уже длительное время.

Белорусские учения возле границ Украины

Заметим, что Россия стянула свои войска к Беларуси. Совместно с Минском Москва проводит учения "Союзная решимость-2022". Они происходят, в частности, и у границ Украины, и продлятся до 20 февраля.

В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы двух стран отрабатывают задачи по прекращению и отражению внешней агрессии при ведении обороны, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

В январе Госдеп США обеспокоился из-за возможности нападения России на Украину со стороны Беларуси. Вашингтон рассматривал перемещение российских военных как подготовку к вторжению.

К теме – Россия и Беларусь начали совместные военные учения:

Пограничники начали усиленно патрулировать границу с Беларусью еще в ноябре 2021 года. Тогда наблюдали миграционный кризис из-за потока беженцев в ЕС.

Текст поста "Белорусский дом в Украине":

Проблемы на границе.

Сегодня утром от белорусов поступали сообщения о проблемах со въездом в Украину. По неподтвержденной информации, на наземной границе высадили 8 человек – граждан Беларуси.

Прибывшие в аэропорт Борисполь также проходят спецконтроль с индивидуальным допросом и проверкой личных фото в телефоне.

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.