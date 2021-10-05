Проводим полную проверку декларации президента, – НАПК о расследовании Pandora Papers
Источник:"Новое время"
НАПК проверяет декларации Владимира Зеленского и Ивана Баканова. В частности, для этого учитывают данные с расследованием Pandora Papers.
О начале проверки сообщил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он заявил, что для этого используют, в частности, данные СМИ и сотрудничают с журналистами.
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По словам Новикова, эти данные также будут учитывать. В то же время глава НАПК заявил, что декларации Зеленского и Баканова проверяют не через расследование, а в соответствии с порядком очередности.
Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября,
– подчеркнул Новиков.
По словам главы НАПК, не отражения в декларации денег на счетах оффшорных компаний – это не нарушение. В то же время не отражение этих компаний, если они принадлежат субъектам, – уже нарушение.
"Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации", – рассказал глава НАПК.
Новиков заметил, что существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Однако действия 2012 года в целом нельзя квалифицировать как нарушение в пределах компетенции НАПК.
Зеленский и Pandora Papers
- В расследовании от Pandora Papers говорится об офшорных счетах Владимира Зеленского. Например, то, что бизнес "Квартала 95" базируется на оффшорной сети. Ее центром является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.
- В "Слуге народа" отреагировали на расследование. Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что журналисты не учли борьбу команды президента Зеленского с офшорными схемами.
- По словам Гетманцева, "Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский, ни кто-либо еще в стране не использовать этот замечательный механизм, не платя налоги в бюджет".