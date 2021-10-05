Про початок перевірки повідомив глава Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він заявив, що для цього використовують, зокрема, дані ЗМІ та співпрацюють з журналістами.
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За словами Новікова, ці дані також враховуватимуть. Водночас глава НАЗК заявив, що декларації Зеленського та Баканова перевіряють не через розслідування, а відповідно до порядку черговості.
Перша декларація, яка перевіряється в країні, — це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня,
– наголосив Новіков.
За словами очільника НАЗК, не відображення у декларації грошей на рахунках офшорних компаній – це не порушення. Водночас не відображення цих компаній, якщо вони належать суб'єктам, – вже порушення.
"Самі по собі ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації", – розповів очільник НАЗК.
Новіков зауважив, що існували вони чи не існували – це предмет повної перевірки. Однак дії 2012 року загалом не можна кваліфікувати як порушення у межах компетенції НАЗК.
Зеленський і Pandora Papers
- У розслідуванні від Pandora Papers мовиться про офшорні рахунки Володимира Зеленського. Наприклад, те, що бізнес "Кварталу 95" базується на офшорній мережі. Її центром є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.
- У "Слузі народу" відреагували на розслідування. Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що журналісти не врахували боротьбу команди президента Зеленського з офшорними схемами.
- За словами Гетманцева, "Зеленський зробив все можливе, щоб ні Зеленський, ні хто або ще в країні не використовувати цей чудовий механізм, не сплачуючи податки в бюджет".