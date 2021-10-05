Про початок перевірки повідомив глава Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він заявив, що для цього використовують, зокрема, дані ЗМІ та співпрацюють з журналістами.

Зауважте Офшорна скринька Пандори: чи справді Зеленський винен у скандалі

За словами Новікова, ці дані також враховуватимуть. Водночас глава НАЗК заявив, що декларації Зеленського та Баканова перевіряють не через розслідування, а відповідно до порядку черговості.

Перша декларація, яка перевіряється в країні, — це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня,

– наголосив Новіков.

За словами очільника НАЗК, не відображення у декларації грошей на рахунках офшорних компаній – це не порушення. Водночас не відображення цих компаній, якщо вони належать суб'єктам, – вже порушення.

"Самі по собі ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації", – розповів очільник НАЗК.

Новіков зауважив, що існували вони чи не існували – це предмет повної перевірки. Однак дії 2012 року загалом не можна кваліфікувати як порушення у межах компетенції НАЗК.

Зеленський і Pandora Papers