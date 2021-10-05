О начале проверки сообщил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он заявил, что для этого используют, в частности, данные СМИ и сотрудничают с журналистами.

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По словам Новикова, эти данные также будут учитывать. В то же время глава НАПК заявил, что декларации Зеленского и Баканова проверяют не через расследование, а в соответствии с порядком очередности.

Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября,

– подчеркнул Новиков.

По словам главы НАПК, не отражения в декларации денег на счетах оффшорных компаний – это не нарушение. В то же время не отражение этих компаний, если они принадлежат субъектам, – уже нарушение.

"Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации", – рассказал глава НАПК.

Новиков заметил, что существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Однако действия 2012 года в целом нельзя квалифицировать как нарушение в пределах компетенции НАПК.

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