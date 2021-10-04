Якщо українці забудуть про офшорний скандал не завтра, то точно післязавтра, зважаючи на те, наскільки опозиція активна на цій темі. Опоненти Володимира Зеленського намагаються максимально роздмухати офшорний скандал.
До теми У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів: показова інфографіка
Зокрема, палку промову із цього приводу у парламенті мав Петро Порошенко.
Журналісти "закинули" офшорний скандал
У світі черговий витік банківської інформації. Він тепер зветься Pandora Papers. Закордонним журналістам злили нову порцію різноманітних фінансових документів щодо офшорів.
Серед прізвищ світових політиків, бізнесменів, зірок спорту та шоубізу згадуються й кілька українських прізвищ. Зокрема, чинного президента України й власника телеканалу "1+1".
Мовиться про легальні й чесні гроші. Їх заробив "95 квартал" Зеленського, продукуючи власний телепродукт.
Єдине, що можна закинути "95 кварталу" й Зеленському – вони отримали на закордонні рахунки, так звані офшори. Найімовірніше із цих грошей не сплатили податки в Україні.
Яка мета офшорів
Офшори не є чимось кримінальним. Це цілком легальна схема з так званої оптимізації податків. Іншими словами, це ухиляння від сплати податків. Хоч із морального погляду її таки можна назвати нечесною, але криміналом вона точно не є.
Офшори відкривають з 2 причин:
- несплата зайвих податків на Батьківщині;
- убезпечення грошей, якщо є ризики втрати.
Я не надто здивований, що і "95 квартал" скористалися можливістю сховати свої прибутки за кордоном в офшорах. Абсолютно увесь український бізнес так робив.
Ба більше, навіть чинна опозиція, яка за це зараз "чихвостить" Зеленського. Вони самі це чудово знають і розуміють, тому їхні закиди й звучать не надто переконливо.
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Опозиція теж "нечиста"
Єдине, що можна було б Зеленському закинути з офшорами – це те, що ховав за кордоном гроші й не сплачував за них податки в Україні.
Лише з вуст пересічних українців, а не опозиції, яку нині очолює Порошенко.
Зеленський ховав в офшорах гроші, щоб їх у нього не відібрав Янукович. Тим паче президент був тоді лише актором і продюсером, проте точно не держслужбовцем і політиком. На відміну від Порошенка, який ховаючи свої гроші по офшорах, уже був нам не вперше народним депутатом, міністром або може навіть і президентом.
Варто прочитати Урок для всіх бізнесменів, – політолог про розслідування Pandora Papers
Зеленський зв'язався з офшорами до політики
У жодному разі Зеленського не виправдовує "нечиста" опозиція. Обвинувачення щодо неоподаткування в Україні можуть бути цілком доречні.
Як на мене, є 2 важливі нюанси. По-перше, Зеленський точно робив це до того, як пішов у політику. По-друге, тоді так робили в Україні абсолютно всі.
Я б узагалі на місці "деяких" посоромився б згадувати про офшори Зеленському. Тим паче коли в самого "рыльце в пушку" набагато більше.