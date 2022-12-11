Никаких призывов к эвакуации жителей Одесщины власти не делали: ситуацию изучает СБУ

Хотя полное заживление энергосистемы Одессы произойдет не скоро, однако специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время украинские спецслужбы начинают изучать дело о призывах эвакуации жителей региона, которые распространяются по сети.

Социальными сетями начинается разноситься "измена" о том, что света в Одессе может не быть 2 – 3 месяца. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук убежден, что происходит это из-за слишком "свободного толкования" заявления местных властей и за это должна быть предусмотрена ответственность.

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Действительно ли света не будет несколько месяцев

Братчук решил подробно разъяснить некоторые положения обращения Департамента систем жизнедеятельности и энергообеспечения Одесской ОВД.

По сроку 2 – 3 месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования,

– написал он.

Кроме того, чиновник отметил, что Одесская ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в каждое жилье в ближайшее время.

Власти не делали заявлений об эвакуации

Также представитель администрации подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации представители власти в регионе не делали, а вот "свободная интерпретация" обращения департамента является ничем иным, как "элементом гибридной войны российских спецслужб против Украины".

Соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ. О результатах этой работы сообщим дополнительно,

– констатировал Братчук.

Напомним, в ДТЭК также давали нелестные прогнозы по ситуации со светом в Одесской области. В сообщении говорится, что, очевидно, после последнего массированного обстрела не удастся восстановить энергосистему так быстро, как было в предыдущие разы. Но специалисты делают все возможное.