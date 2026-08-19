Об этой ситуации рассказали в сети Threads.

Каковы подробности инцидента?

Во время остановки поезда №858К по маршруту Хмельницкий – Киев-Пассажирский на станции Фастов произошло нападение на несовершеннолетнего пассажира.

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, мужчина и женщина, работавшие проводниками в первом вагоне, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Они силой вытолкнули 15-летнего мальчика на перрон и не позволили ему вернуться в вагон.

Ребенка не пускали обратно в поезд, при этом у мальчика был билет, а в вагоне его ждала мама,

– отметила свидетельница происшествия.

Когда мать подростка подняла шум в вагоне, обвиняемый проводник сразу же сбежал с поезда. Женщина немедленно обратилась к машинисту поезда и вызвала полицию на место происшествия.

Увольнение сотрудников и расследование УЗ

В компании "Укрзализныця" оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие с участием своих сотрудников. В перевозчике сообщили об увольнении обоих проводников, причастных к инциденту.

Информация передана в правоохранительные органы, Укрзализныця будет всячески содействовать расследованию этого случая. Мы принесли извинения маме мальчика и поддерживаем с ней связь,

– заявили в компании.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, что из-за аномальной жары поездки на поездах в Украине летом превратились для пассажиров в настоящее испытание. В некоторых вагонах температура поднимается почти до +49 градусов, при этом кондиционеры не работают, а открыть окна также невозможно.

Такие условия вызвали волну возмущения среди пассажиров. Люди массово делятся своим негативным опытом в соцсетях, в частности в Threads, и жалуются на невыносимые условия во время поездок.