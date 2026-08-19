Цю ситуацію висвітлили в мережі Threads.

Які подробиці інциденту?

Під час зупинки поїзда №858К сполученням Хмельницький – Київ-Пасажирський на станції Фастів стався напад на неповнолітнього пасажира.

За свідченнями очевидців у соціальних мережах, чоловік та жінка, які працювали провідниками у першому вагоні, перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Вони силоміць виштовхнули 15-річного хлопця на перон і заблокували йому повернення до вагона.

Дитину не пускали назад до потяга, при тому, що у хлопця був квиток і в вагоні на нього чекала мама,

– зазначила свідок події.

Коли мати підлітка підняла шум у вагоні, звинувачений провідник одразу ж утік із потяга. Жінка негайно звернулася до машиніста поїзда й викликала поліцію на місце події.

Звільнення працівників та розслідування УЗ

В компанії "Укрзалізниця" оперативно відреагували на надзвичайну подію за участю своїх співробітників. У перевізника повідомили про звільнення обох провідників, причетних до інциденту.

Інформація передана до правоохоронних органів, Укрзалізниця всіляко сприятиме розслідуванню цього випадку. Маму хлопчика перепросили і ми з нею на зв'язку,

– заявили в компанії.

Нагадаємо: раніше ми розповідали про те, що через аномальну спеку поїздки потягами в Україні влітку перетворилися для пасажирів на справжнє випробування. У деяких вагонах температура піднімається майже до +49 градусів, водночас кондиціонери не працюють, а відкрити вікна також неможливо.

Такі умови викликали хвилю обурення серед пасажирів. Люди масово діляться своїм негативним досвідом у соцмережах, зокрема в Threads, та скаржаться на нестерпні умови під час поїздок.