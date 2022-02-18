Провокации на Донбассе и цинические заявления Кремля: чего ждать от Запада

В Вашингтоне рассматривают новый ультиматум Владимира Путина. В то же время Владимир Зеленский заявил, что если НАТО не спешит принимать нас в свои ряды, то Альянс должен предоставить Украине некие гарантии нашей безопасности.

Ведь куда могут зайти переговоры между Россией и Западом в случае реальной эскалации – неизвестно. В то же время несмотря на заявления об отводе войск от Украины, Кремль анонсировал учения с применением ядерного оружия.

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В ОРДЛО боевики объявили массовую эвакуацию людей в Россию. На Западе это расценивают как подготовку к реальной войне.

Войска Путина

Начнем с противоречивых заявлений Кремля о том, что якобы они активно отводят войска подальше от Украины. И здесь происходит настоящая перепалка.

Например, в Минобороны России заявили, что первые подразделения выведенные из Крыма уже вернулись на постоянные места дислокации в Чечне и Дагестане. А часть военной техники уже переброшена в Нижегородскую область.

Но вот в Пентагоне этому не верят и уверяют, что согласно спутниковых снимков и данных разведки, количество войск вокруг Украины только увеличилось.

Министр обороны Ллойд Остин уверяет, что бесконечно это длится не может, ведь чем больше Путин перебрасывает своих войск к Украине, тем больше он добивается того, против чего выступает – НАТО в ответ перебрасывают еще больше войск в Восточную Европу.



Министр обороны Ллойд Остин / AP

Но, как бы там ни было, а посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер уверяет, что если сложить в кучу все российские войска вокруг Украины, в оккупированном Крыму и их бандитские формирования на Донбассе, то мы получим группировку почти в 200 тысяч солдат.

Что говорят в Кремле

В Кремле же это отвергают и продолжают убеждать, что они отводят войска, но для этого нужно время.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет: "Войска не могут просто так взлететь и улететь, ведь накапливались они неделями". Мол, дайте России время и вы увидите доказательство отвода войск.

Правда такие убеждения Пескова совсем не коррелируются с предыдущим ультиматумом Путина к США, в котором Кремль прямым текстом заявляет, что отводить войска Россия не будет и требовать этого никто не имеет права.

Вдобавок к этому слова Пескова противоречат не только Западу, но и российскому Минобороны.

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Масштабные учения России

Накануне там заявили, что в субботу, 19 февраля, на территории Южного военного округа России, который задевает и Черное море, Россия решила провести масштабные учения с участием так называемой ядерной триады.

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То есть на учениях применят стратегическую авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы. Причем показательно учения пройдут под руководством кремлевского диктатора Владимира Путина.



Россия решила провести масштабные учения / Фото Getty Images

Действительно ли Кремль решил запускать баллистические ракеты, или же это очередной трюк по запугиванию – непонятно.

Но такие заявления точно не коррелируются со словами о том, что Россия отводит войска. Как не коррелируется и с заявлениями главарей террористических группировок.

Ложная эвакуация

Террористы заявили, что после того, как их же боевики устроили обострение на линии разграничения, Кремль объявляет эвакуацию мирного населения с оккупированных территорий Украины в Россию.

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По мнению российских ставленников, ВСУ готовят силовое возвращение Донбасса, а уже в ближайшие часы Зеленский должен отдать приказ о наступлении. А потому жителям оккупированных территорий нужно срочно бежать на территорию России.

В Украинском МИДе тут же заявили, что это ложь – никто сейчас в Украине не собирается силой возвращать ОРДЛО. А заявление Пушилина, наряду с продолжающимися обстрелами, могут быть подготовкой к новой провокации со стороны России.

К тому же министр обороны Украины Алексей Резников из стен Верховной Рады напрямую обратился к жителям оккупированных территорий с призывом не боятся, ведь Украина не является врагом этим людям.

Запад снова говорит о вероятном нападении

Исходя из того, что заявления и действия Кремля сильно расходятся, на Западе снова заговорили о неизбежности нападения России на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, заявил, что Россия готовит операцию под чужим флагом для оправдания вторжения.

Но дальше в своей речи Блинкен сказал то, что у меня вызвало некие сомнения насчет того, что Кремль пойдет на большую войну в ближайшие дни.

Оказывается, Блинкен и Лавров договорились о встрече уже в конце следующей недели, чтобы обсудить, как выйти из тупика. Позже, спикер Госдепа Нед Прайс в твиттере написал, что США готовы на встречу, но только в том случае, если Кремль не пойдет на провокации.

"Понятия" России

В совокупности с выдвинутыми требованиями Кремля к США, Россия может просто нагнетать ситуацию, чтобы склонить Вашингтон к выполнению ультиматума.

К тому же, Кремль начал себя вести как настоящий гопник, который взял в руки нож и требует отдать ему всё, что он хочет.

И вот в качестве этого самого ножа Путин и использует угрозу войны и обострение на Донбассе.

Лавров предлагает решать геополитические вопросы "по понятиям". И, возможно, это даже хорошо – может хоть теперь на Западе поймут, что они имеют дело с гопниками и бандитами, которые понимают только язык силы.

Никакие переговоры ни к чему не приведут – Путин и дальше будет требовать отдать ему Украину и всю Восточную Европу.

И вот здесь мы оказываемся в ситуации, когда Путин мобилизовал все силы для атаки и даже не скрывает своих намерений, выставляя безумные ультиматумы.

И объективно говоря, не все на Западе готовы защищать Украину до последнего, там могут попытаться пойти на уступки Путину за счет интересов Украины. Например, настаивая на выполнении минских соглашений на московских условиях.

И в этом контексте, Зеленский сделал одно важное заявление, которое может сильно не понравится условной Германии или Франции.

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Никто не знает, на что пойдут некоторые страны ради умиротворения Путина, никто не знает, когда Украину примут в НАТО, и примут ли?

Ведь Кремль взамен на мир требует отказаться от Украины. А потому, если уж мы партнеры, то НАТО банально должны дать нам гарантию того, что нас не сольют. Важнее, чтобы НАТО сегодня проявил солидарность с Украиной не просто на словах, а на деле.