Не территории, а склад: майор ВСУ рассказал, что необходимого для России есть в Приднестровье
На оккупированной еще с 90-х годов территории Молдовы базируется 14 армия России, которая фактически там заблокирована. Она не представляет угрозы для Украины, но содержит склад с боеприпасами, которые могут быть полезны Украине.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, Россия могла готовить переворот в Молдове, чтобы вывезти боеприпасы из Приднестровья.
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Какой контингент Россия держит в Приднестровье
Алексей Гетьман отметил, что на оккупированной Россией территории находится около 6,5 тысяч российских военных. Из них 4,5 тысяч – это обслуживающий персонал, а остальные еще могут вести боевые действия.
В то же время, военный эксперт рассказал, что остатки российской армии в Приднестровье слишком деморализованы и почти полностью ассимилировались с местным населением. Также оккупанты любят молдавское вино и за него можно получить полезную информацию.
Там остались самые большие склады оружия, боекомплектов и снарядов по всей Европе. Туда еще когда была группа советских войск из Германии, туда вывозилось все, что было в ГДР.
– сказал Гетман.
Майор ВСУ добавил, что оружие и боеприпасы, которые хранятся в Приднестровье, довольно стары, но подходят к орудиям, которые применяются в российско-украинской войне.
Зачем России "переворот" в Молдове: смотрите видео
Из-за отсутствия возможности забрать эти боеприпасы Россия могла задумать свержение законного правительства Молдовы, чтобы по крайней мере временно установить контроль над страной и вывезти эти боеприпасы.
Там по большому счету идет разговор не за территории, а за этот склад,
– отметил военный эксперт.
Алексей Гетьман убежден, что Украине не нужно ликвидации вражеской группировки в Приднестровье, в то время как ВСУ готовятся к возможным провокациям со стороны подконтрольных России территорий.
Как Россия хочет установить контроль над Молдовой
- Украинская разведка разоблачила планы Кремля по свержению законной власти в Молдове. Россияне планировали использовать для этого пророссийские демонстрации, захватить аэропорт и привлечь диверсантов.
- После этого новоназначенный премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть. демилитаризованное, а русские войска эвакуированы.
- России не понравилось это заявление, поэтому страна-террористка начала угрожать Молдове.