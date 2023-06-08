"Крымский титан", а также "Крымский содовый завод" в Перекопске расположены на Севере временно оккупированного Крыма. Поэтому они могут быть опасными во время контрнаступления Украины. Об этом правозащитник, член Меджлиса крымскотатарского народа, Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу.

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Россияне готовились

Он обратил внимание на то, что опасным могут также быть отстойники, находящиеся на территории. "Крымского титана" и других химических заводов. Эти отстойники – водные объекты, в которых накапливается пресная вода. Она необходима в технологическом производстве.

У нас есть точная информация, что заминированы поля Красноперекопского района. И в частности оккупанты заминировали эти отстойники, ведь по ним может проходить военная техника. В том числе и ВСУ во время деоккупации Крыма,

– подчеркнул Бариев.

Он подтвердил, что вокруг "Крымского титана" территория заминирована. Но на самом заводе россияне активно производят оружие на основе азота, которое будет использовать армия страны-агрессора.

Правозащитник рассказал о ситуации на химическом заводе "Крымский титан": смотрите видео

От оккупантов можно ожидать чего угодно. Мы были свидетелями их ухода с оккупированных украинских территорий, где они пытались разрушить все. Также мы сейчас видим, что они поступили из Каховской ГЭС,

– отметил правозащитник.

Однако, когда россияне раньше эвакуировались из Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов, вероятно они уже тогда готовились совершить эту катастрофу.

Важно! В августе 2018 года на заводе "Крымский титан" произошел выброс в воздух химического вещества. Минобороны Украины сообщил, что это произошло из-за попадания в отстойники снарядов во время стрельбы подразделений вооруженных сил России. Причиной загрязнения вероятно было испарение содержания кислотонакопителя, используемого на заводе. В Армянске оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а также провели эвакуацию населения.

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