"Кримський титан", а також "Кримський содовий завод" в Перекопську розташовані на Півночі тимчасово окупованого Криму. А тому вони можуть бути небезпечними під час контрнаступу України. Про це правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу.

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Росіяни готувались

Він звернув увагу на те, що небезпечним можуть також бути відстійники, які є на території "Кримського титану" та інших хімічних заводів. Ці відстійники – водні об'єкти, в яких накопичується прісна вода. Вона потрібна в технологічному виробництві.

Ми маємо точну інформацію, що заміновані поля Червоноперекопського району. І зокрема окупанти замінували ці відстійники, адже по нім може проходити військова техніка. Зокрема, і ЗСУ під час деокупації Криму,

– наголосив Барієв.

Він підтвердив, що довкола "Кримського титану" територію заміновано. Але на самому заводі росіяни активно виготовляють зброю на основі азоту, яку буде використовувати армія країни-агресорки.

Правозахисник розповів про ситуацію на хімічному заводі "Кримський титан": дивіться відео

Від окупантів можна очікувати будь-чого. Ми були свідками їхнього відходу з окупованих українських територій, на яких вони намагались руйнувати все. Також ми зараз бачимо, що вони вчинили з Каховської ГЕС,

– зазначив правозахисник.

Проте коли росіяни раніше евакуюватись з Нової Каховки та найближчих населених пунктів, ймовірно вони вже тоді готувались вчинити цю катастрофу.

Важливо! У серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" відбувся викид в повітря хімічної речовини. Міноборони України повідомив, що це сталося через влучення у відстійники снарядів під час стрільби підрозділів збройних сил Росії. Причиною забруднення ймовірно було випаровування вмісту кислотонакопичувача, який використовували на заводі. В Армянську окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації, а також відбулась евакуація населення.

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