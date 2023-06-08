"Кримський титан", а також "Кримський содовий завод" в Перекопську розташовані на Півночі тимчасово окупованого Криму. А тому вони можуть бути небезпечними під час контрнаступу України. Про це правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу.
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Росіяни готувались
Він звернув увагу на те, що небезпечним можуть також бути відстійники, які є на території "Кримського титану" та інших хімічних заводів. Ці відстійники – водні об'єкти, в яких накопичується прісна вода. Вона потрібна в технологічному виробництві.
Ми маємо точну інформацію, що заміновані поля Червоноперекопського району. І зокрема окупанти замінували ці відстійники, адже по нім може проходити військова техніка. Зокрема, і ЗСУ під час деокупації Криму,
– наголосив Барієв.
Він підтвердив, що довкола "Кримського титану" територію заміновано. Але на самому заводі росіяни активно виготовляють зброю на основі азоту, яку буде використовувати армія країни-агресорки.
Правозахисник розповів про ситуацію на хімічному заводі "Кримський титан": дивіться відео
Від окупантів можна очікувати будь-чого. Ми були свідками їхнього відходу з окупованих українських територій, на яких вони намагались руйнувати все. Також ми зараз бачимо, що вони вчинили з Каховської ГЕС,
– зазначив правозахисник.
Проте коли росіяни раніше евакуюватись з Нової Каховки та найближчих населених пунктів, ймовірно вони вже тоді готувались вчинити цю катастрофу.
Більше про ситуацію на заводі "Кримський титан"
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на заводі готується провокація з боку окупантів. Росіяни, за його словами, завозять на територію "Кримського титану" вибухівку та мінують територію заводу.
- Прокудін попередив, що можливий вибух на підприємстві може стати "другим Чорнобилем". Внаслідок нього можуть постраждати не тільки мешканці тимчасово окупованого Криму, але й щонайменше 7 областей України. А до того ж Туреччина і сама Росія.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала накопичення росіянами вибухівки на території хімічного заводу в Армянську. На її думку, окупанти роблять це, щоб скоріш за все "продемонструвати свою силу та потужності". Хоча вона не виключає, що "Кримський титан" можуть використати для здійснення провокацій.