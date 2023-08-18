Это коронная фишка ФСБ, – Юсов о провокации на Курской АЭС
В сети неоднократно появлялась информация о якобы провокациях на Курской АЭС, расположенной вблизи границы с нашим государством. Эту информацию распространяют никто иные, как работники ФСБ страны-агрессорки.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, это коронная фишка российских спецслужб, информирует 24 Канал.
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В ГУР рассказали о нарративах о "провокациях" на Курской АЭС
Юсов подчеркнул, что информацию о возможных провокациях на российских атомных и других объектах, в частности, Курской атомной электростанции, распространяют российские спецслужбы. Он подчеркнул, что такие нарративы спецслужбы распространялись и раньше, но на этой неделе они снова активизировались.
Это коронная фишка фсб, которая может предпринять такие шаги,
– сказал представитель ГУР МО.
Он подчеркнул, что такие провокации оккупанты вполне вероятно могут сделать для того, чтобы решить собственные внутренние проблемы. А именно с мобилизацией собственного общества на войну против нашего государства.
Что известно о подготовке к "провокациям" на Курской АЭС
- Центр национального сопротивления недавно обнародовал информацию, что российские власти рассматривают потенциальные провокации на Курской атомной электростанции в городе Курчатов. В письме там называемом комитете региональной безопасности Курской области на имя мэра Курска Игоря Куцака приводятся доказательства, подтверждающие утверждение об этих агрессивных намерениях.
- В этом письме были представлены подробные инструкции по описанию необходимого протокола, который следует соблюдать в случае потенциальной аварии на Курской атомной электростанции. Кроме того, обнародован комплексный план эвакуации местного населения, по которому стало известно, что власти Москвы готовы эвакуировать значительное количество людей, от 21 до 57 тысяч, в случае любой "провокации".
- В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что провокации на атомных объектах есть "фишкой" режима диктатора Путина. Он отметил, что таким образом страна-агрессорка использует эти действия как способ отвлечь внимание мирового сообщества от своих военных преступлений.