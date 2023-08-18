Это коронная фишка ФСБ, – Юсов о провокации на Курской АЭС

В сети неоднократно появлялась информация о якобы провокациях на Курской АЭС, расположенной вблизи границы с нашим государством. Эту информацию распространяют никто иные, как работники ФСБ страны-агрессорки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, это коронная фишка российских спецслужб, информирует 24 Канал.

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В ГУР рассказали о нарративах о "провокациях" на Курской АЭС

Юсов подчеркнул, что информацию о возможных провокациях на российских атомных и других объектах, в частности, Курской атомной электростанции, распространяют российские спецслужбы. Он подчеркнул, что такие нарративы спецслужбы распространялись и раньше, но на этой неделе они снова активизировались.

Это коронная фишка фсб, которая может предпринять такие шаги,

– сказал представитель ГУР МО.

Он подчеркнул, что такие провокации оккупанты вполне вероятно могут сделать для того, чтобы решить собственные внутренние проблемы. А именно с мобилизацией собственного общества на войну против нашего государства.

Что известно о подготовке к "провокациям" на Курской АЭС